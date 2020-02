Další důležité vítězství z hlavního města si na valentýnský svátek přivezli futsalisté chrudimského ERA-PACKu. Na hřišti Slavie Praha sice ještě třináct minut před koncem prohrávali, po obratu si ale zapsali tři body a zůstali v kontaktu s vedoucí Plzní.

Brazilská radost. Rozhodující branku v Edenu vyprodukovala čistě brazilská čtveřice. | Foto: slaviafutsal.cz

V dresu Chrudimi se na palubovce v Edenu představily dvě nové posily – brankář Rennan a univerzál Yuri. Ani oni však kvalitní nástup pražské Slavie do zápasu podchytit nedokázali. Úvodní šance Brychty ještě gólem neskončila, to v sedmé minutě se již sešívaní radovali. Nenápadný nástřel Jana Křemena prošel přes nohu Koudelky a ruku Rennana až do chrudimské sítě.