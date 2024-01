Další skvělý a důležitý zápis. Na Chrudim po vyhraném pondělním duelu s Plzní čekal nováček z Chomutova, který v sezoně hned několikrát překvapil. Svěřenci trenéra Alecia ale veškeré snahy domácího celku rozmetali v úvodu zápasu a zápas vyhráli 13:3. Skvělým výkonem se blýskli Vincenzo a Pavel Drozd, když si oba na svůj osobní účet připsali hattrick.

ilustrační foto | Foto: Kodl Cr

Oxyworld Baník Chomutov - FK Chrudim 3:13 (1:7) Branky: 16. Doleček (Krok), 23. Nejedlý (Schreiner), 36. Doleček – 1. Vincenzo (André), 4. André (Everton), 6. D. Drozd (Záruba), 7. P. Drozd (Záruba), 8. P. Drozd, 15. P. Drozd (Slováček), 20. Max (Igor), 34. Igor (André), 37. Everton, 38. Everton, 39. Vincenzo (Špánik), 39. Max (D. Drozd), 40. Vincenzo (D. Drozd). Oxyworld Baník Chomutov: Nejedlý (B. Klíma) – Doleček, Schreiner, Gedeon, D. Klíma – Kasal, Vlach, Krok, Belák, Podzimek. FK Chrudim: Victor (34. Špánik) – Everton, Igor, André, Vincenzo – Slováček, Záruba, D. Drozd, P. Drozd, Max, Mareš, Krotil, Balog.

Nováček soutěže běžně na své domácí palubovce bojuje o body s každým, ale tentokrát se žádné drama nekonalo. Chrudimští hráči totiž všechny snahy rozmetali již v úvodu. Hned v první minutě totiž André dobrou přihrávkou vyslal do šance Vincenza, který se trefil a připsal si tak vůbec první zápis v chrudimském dresu. André si následně změnil roli a stal se z něj střelec, když propálil domácího brankáře z úhlu.Na začátku šesté minuty si zápis připsal i David Drozd a vše nasvědčovalo, že favorit nemůže v tomto střetnutí zaváhat. Navíc se pak podařilo skórovat třikrát i jeho bratrovi Pavlovi Drozdovi, který si tak připsal hattrick a navýšil vedení na 6:0. Po snížení Dolečka upravil krátce před poločasovou pauzou Max na 7:1.

Druhou půli sice otevřel nádhernou ranu do šibenice chomutovský gólman Nejedlý, ale jinak to stále byli hosté, kteří diktovali tempo. Na nějaký čas je však zradila koncovka a své šance neproměňovali. Brankostroj se ale brzy opět rozjel a byl to ve 34. minutě Igor, který se prosadil již potřetí v novém angažmá. Chvíli nato sice snížil Doleček, ale při následné powerplay Severočechů se dvakrát do prazné klece prosadil Everton. V závěru se zadařilo Vincenzovi, který tak dovršil hattrrick a podruhé se radoval i Max. Chrudimští se tak radovali z povedeného vítězství 13:3.

Vincenzo (FK Chrudim): „Věděli jsme o Chomutovu, že je doma velmi silný, vyhlášený svým důrazem a bojovností. Chtěli jsme do zápasu dobře nastoupit, což se nám povedlo, brzy jsme několika góly zlomili jeho odhodlání a dovedli zápas do pohodového konce. Jsem moc rád, že jsem dal první gól a zároveň hattrick v Chrudimi a doufám, že to tak bude i nadále pokračovat.“