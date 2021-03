Vzhledem ke koronavirové situaci byla výrazně omezena atletická halová sezona. Ale poličská rodačka Eliška Červená hájící barvy TJ Svitavy se společně s trenérem Milanem Boučkem drželi dlouhodobého tréninkového plánu s očekávaným vrcholem na mistrovství republiky v halových vícebojích.

Dvojnásobná stříbrná medailistka z republikové haly Eliška Červená. | Foto: TJ Svitavy

Velmi proto uvítali uspořádání Halové atletické ligy konané v pražské Stromovce. Tyto závody byly určeny, respektive měly být určeny, především pro reprezentační výběry U18, U20, U23 a dospělé reprezentanty. Bohužel ani na jednu z těchto akcí nebyla Eliška Červená, ač je členkou reprezentačního družstva do 18 let, technickým delegátem Českého atletického svazu vybrána. Ukázalo se, že tato halová liga byla pořádána převážně pro atlety z pražských oddílů, smutné však bylo, že se ve startovních listinách objevily závodnice, jež nepatří do reprezentace a nadto jsou na tom výkonnostně daleko hůře než svitavská hvězdička.