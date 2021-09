Zápasník David Dvořák podepsal v UFC, nejprestižnější organizaci smíšených bojových umění MMA, novou smlouvu. Devětadvacetiletý bojovník z Hradce Králové vyhrál v královské lize všechny tři zápasy a v muší váze do 56,7 kilogramu zaujal nejen svými výkony, ale také svým osobitým vystupováním. Od vedení soutěže proto Hrobník obdržel vylepšený kontrakt. Ten stávající by mu vypršel po čtvrtém zápase.

„Od UFC jsme chtěli novou smlouvu a podařilo se nám ji získat. Je skvělé, že mám na další roky dopředu jistou budoucnost,“ pochvaloval si David Dvořák.

Bližší podrobnosti kontraktu prozradit nechtěl. „K délce ani k ostatním bodům smlouvy se nechci vyjadřovat," uvedl hradecký zápasník.

„Organizace nám ve všech podmínkách, jaké jsme si přáli, vyšla vstříc. Smlouva je pro nás velice výhodná,“ řekl Dvořák, jenž v královské třídě bojoval naposledy letos v květnu. V Las Vegas za dvě minuty a osmnáct vteřin "uškrtil" Juancamila Ronderose z Kolumbie, byť původně měl bojovat s Raulianem Paivou, ale Brazilec neprošel váhou. Loni v září na stejném místě ve Vegas porazil na body Američana Jordana Espinosu a v březnu stejným způsobem udolal v Brazílii domácího Bruno Silvu.

„Vyjednávání s organizací bylo úplně v pohodě. Je vidět, že když člověk podává dobré výkony, tak s ním do budoucna počítají, mají s ním své plány, a proto jim vůbec nedělalo problém nám vyjít v některých bodech vstříc,“ uvedl Dvořák, jenž na zápasy vyráží s týmem, jehož dalšími členy jsou trenéři Jakub Kašpar, Jan Maršálek a Patrik Kincl, rovněž aktivní bojovník MMA.

Hradecký zápasník má ve světové organizaci velké cíle. Rád by došel až na vrchol, tedy k titulu. „Máme novou smlouvu, teď si dáme pár dalších zápasů a jdeme pro titul,“ vyhlásil David Dvořák, jenž by chtěl v pořadí čtvrtý zápas v UFC absolvovat do konce letošního roku, sám mluví o prosinci.