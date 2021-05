Sice ve zkrácené podobě, ale pořád lepší než celou sezonu úplně „odpískat“, jak musela učinit řada jiných sportovních odvětví.

Nástup do obnovené sezony v podání obou krajských zástupců snad ani nemohl být rozdílnější: cenné venkovní vítězství pro jednoho, domácí debakl pro druhého.

BLESKOVÝ OBRAT

Pardubičtí Autoskláři zajížděli do Mostu a v polovině utkání tam prohrávali dvougólovým rozdílem. To je ale nesrazilo a další průběh patřil jim, vývoj otočili a domů se vraceli se třemi body v kapse. „Byl to velmi těžký zápas. Chtěli jsme být aktivní, ale v první třetině nás domácí přehráli. Byli všude dřív a hlavně v osobních soubojích nás předčili. Naštěstí jsme brzy po druhém obdrženém gólu rychle snížili a během tří minut zápas otočili. Ale do konce to byl boj a body jsme vydřeli. Na to, že se hrálo po půl roce, to bylo utkání solidní úrovně. Máme dost poznatků a víme, na čem pracovat. I tak patří našemu týmu díky, že se za stavu 0:2 takhle zvedl,“ mohl být spokojen kouč Jiří Mašík.

PŘESVĚDČIVÝ FAVORIT

To na letohradském stadionu panovala pochmurnější nálada. Smáli se pouze hokejbalisté z hlavního města, kteří mladému celku Jelenů uštědřili tvrdou lekci. Domácí špatně začali, záhy inkasovali při vlastní přesilovce a poté šlo z jejich pohledu všechno úplně jiným směrem, než by si představovali. Hosté dominovali, byli produktivní v přesilovkách a Jeleni se dostali ke kosmetické korekci výsledky teprve za stavu 0:8.

V neúplném extraligovém pořadí se Pardubice posunuly na druhé místo (18 bodů) za vedoucí Kert Park, Letohrad je průběžně devátý (3). Tabulka však získá reálnější vypovídací hodnotu teprve potom, co se srovnají počty odehraných zápasů jednotlivých družstev, neboť zatímco třeba Autoskláři jsou na sedmi, tak celek z Karviné hrál v soutěži doposud jen třikrát.

Crossdock extraliga:

SK Hokejbal Letohrad – HC Kert Park Praha 2:8 (0:2, 0:4, 2:2)

Branky: 39. Bogdány, 43. Rozlílek (Anýž, Halbrštát) – 4. Jágr (M. Kruček), 11. Zvonek (J. Kruček, Wróbel), 18. Hrdlička (Lhota, Danko), 21. M. Kruček (Zvonek, Hrdlička), 27. Danko (Kovář, Lhota), 29. Danko (Lhota, Hrdlička), 37. Dejneka (Wróbel, Šperl), 39. Lhota (Danko, Hrdlička). Rozhodčí: Černý – Olesz. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:3. V oslabení: 0:1. Hráno bez diváků. Letohrad: Šimara (Novák) – Adamec, Anýž, Věchet, Bečka, Macháček, Pražák, Dostál – Hubálek, Faltejsek, Vychytil, F. Štefka, Halbrštát, Rozlílek, Bogdány, Levý, Řehák, Palcer.

HBC Most – HBC Autosklo-H.A.K. Pardubice 3:4 (1:0, 1:3, 1:1)

Branky: 8. Janák (Drož, Kastner), 23. Janák (Krajíček), 40. Štěpáník – 23. Filip (Bílý), 25. Česák, 27. Förstl (Vlasák), 39. Česák (Strouhal). Rozhodčí: Jeřábek – Záhora. Vyloučení: 5:6. Využití: 2:1. V oslabení: 0:1. Hráno bez diváků. Pardubice: Foršt – Filip, Kopřiva, Novotný, Školoudík, Turyna – Bílý, Česák, Förstl, Janeček, Kohoutek, Král, Kubeš, Langr, L. Moravec, Š. Moravec, Staněk, Strouhal, Vlasák.

Další program: Letohrad – Plzeň (sobota, 14:00), Pardubice – Kladno (sobota, 16:00).