V první půli byla k vidění vcelku vyrovnaná partie. Lvice držela ve hře o dobrý výsledek střelecky disponovaná Effangová, která stihla do přestávky sama nasázet rekordních 29 bodů! I díky tomu vedl favorit „pouze“ o osm bodů.

Po změně stran se už však projevila jeho kvalita. Naopak Východočeškám zvlhnul střelecký prach, neboť za druhý poločas zaznamenaly jen 19 bodů. Za zmínku ještě stojí neskutečné ofenzivní trápení obou týmů v závěrečné periodě (9:6).

Český pohár žen – čtvrtfinále

Žabiny Brno – Sokol Hradec Králové 81:62 (25:22, 51:43, 72:56). Body: Holmesová 22, Kneževićová 16, Stoupalová 13, Hamzová 9, Záplatová 8, Cunaneová 6, Vacková 5, Vondráčková 2 - Effangová 33, Zeithammerová 9, Havrylchyková 8, Bolardtová 7, Pokorná 4, Vojtíková 1. Rozhodčí: Komprs, Pazourek, Kremser. Trojky: 8:6. Trestné hody: 26/17 – 18/12. Doskoky: 48:41. Fauly: 20:23. Pět osobních chyb: 0:1 (27. Vojtíková). Diváci: 96.

Další zápasy: SBŠ Ostrava - KP Brno 84:83 (23:24, 33:42, 57:59), Slovanka - BLK Slavia Praha 84:78 (25:18, 44:31, 67:57), Chomutov měl coby pořadatel Final Four volný los.

Ohlasy z hradeckého tábora

Romana Ptáčková, trenérka: „Jsem spokojená s nasazením týmu, náš výkon byl daleko lepší než v posledních dvou ligových utkáních, ale na kvalitu Žabin ani to nestačí. Dlouho jsme se držely. Ale ve chvíli, kdy jsme se mohly dotáhnout, se projevily obrovské herní kvality a možná i zkušenosti Holmesové, které to padalo z dlouhé vzdálenosti, a také Kneževićové. U nás se v útočné fázi chytla jen Pamela Effangová, což na soupeře nemohlo stačit.“

Alžběta Levínská, hráčka: „Ve druhé půli jsme trochu víc hořely v obraně i v útoku. Dělaly jsme zbytečné chyby a Žabiny nás tak trochu rozstřílely. To byly hlavní důvody porážky. V jedné hráčce se to vyhrát nedá. Body jsme si měly rozdělit mezi všechny, ale bohužel to nevyšlo.“