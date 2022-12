O rok starší rodák z Hradce Králové se do klece vrací po téměř devíti měsících a také po první porážce na půdě věhlasné UFC. Březnová prohra s Brazilcem Matheusem Nicolauem a ukončení vítězné série, která se táhla od roku 2012 a vydržela 16 zápasů, jsou už minulostí a Dvořák zase hledí jen dopředu.

„Nemyslím si, že bych byl po prohře hladovější. Těším se na to jako na každý jiný zápas předtím. Chci vyhrát a to, že jsem naposledy prohrál, pro mě nic neznamená,“ řekl Dvořák před dalším duelem.

ZÁPASNÍK MMA David Dvořák.Zdroj: Michal Fanta

I přes prohru si Dvořák v žebříčku muší váhy polepšil a je aktuálně devátý. Tuto pozici bude nyní bránit proti dvanáctému zápasníkovi žebříčku Manuelovi Kapemu. „Nebylo moc, co zvažovat. UFC rázně řeklo, že je to jediný soupeř na výběr. Takže nebyl vůbec žádný prostor na vyjednávání,“ komentoval Dvořák výběr soupeře.

Protivník z Angoly si před UFC vydobyl slávu v japonském Rizinu, kde na konci roku 2019 po ukončení Kaie Asakury získal volný titul bantamové váhy. Nový šampion přitáhl pozornost a tři měsíce na to se stal prvním angolsko-portugalským zápasníkem v řadách UFC, kde se vrátil do muší váhy.

V květnu 2021 David Dvořák v Apex centru v Las Vegas porazil Juancamila Ronderose z Kolumbie.Zdroj: archiv Davida DvořákaJeho první zápas v „Lize mistrů“ ale po řadě komplikací přišel až o jedenáct měsíců od podepsání smlouvy. Premiérový duel prohrál a ani ve druhém zápase neuspěl. Stejně jako Dvořák nestačil na Matheuse Nicolaua. Následně ale dokázal hned v prvním kole ukončit jak Ode´ Osbournea, tak Zhalgase Zhumagulova a do pátého mače tak jde s bilancí 2:2. Dvořák to má 3:1.

„Je to hodně dobrý soupeř. Je skvělý v postoji, ale nesmím podcenit ani jeho zem a zaměřit se jen na jednu věc. Máme na něj připravenou svoji taktiku, tak uvidíme, co on na to. Je to pro mě další výzva a jsem rád, že mohu bojovat s takovými jmény. Případná výhra mě asi žebříčkově neposune, ale spíš mi upevní současnou pozici,“ hodnotil Dvořák svého nejbližšího soka.

Dvořák odletěl do USA již v sobotu 3. prosince, má tak dva týdny na aklimatizaci a doladění formy. Galavečer UFC Fight Night 216 se uskuteční se v centru Apex v Las Vegas. Jeho hlavním tahákem bude bitva střední váhy mezi Jaredem Cannonierem a Seanem Stricklandem.

S využitím tiskové zprávy