Severočeši zažívají jednu z nejpovedenějších sezon. Figurují na desáté příčce, která jako poslední zajišťuje poklidný konec sezony a hlavně účast i v dalším ročníku Livesport Superligy. Jenomže to má háček. Na jejich místo mají totiž zálusk právě Sokoli.

Pardubičtí florbalisté předvedli v posledním ligovém zápase ve Vítkovicích (5:7) velice solidní výkon. Přestože nechali odpočívat elitní formaci Savický - Pakosta - Šmíd, usilovali o body až do poslední minuty. Ani dva góly Velce a fantastický výkon Aubuse mezi třemi tyčemi však na zisk nestačily.

Pardubickým problémem jsou hry speciálních formací. V počtu úspěšně odbráněných oslabení jsou na dvanáctém místě v soutěži. Co se týče přesilovek, tak v této statistice je to ještě horší. Při úspěšnosti 17,65 procenta zaujímají až poslední příčku.

Ale zpět k České Lípě. Tento celek táhne v letošní sezoně Radek Krajcigr. Ano, ten Krajcigr, co působil v Pardubicích. Posbíral již 48 kanadských bodů za třicet branek a osmnáct přihrávek. Tato bilance ho řadí na třetí místo v bodování nejvyšší soutěže.

„Zápas s Českou Lípou pro nás bude hodně důležitý. Je sice super, že hrajeme vyrovnané zápasy s vrchními týmy tabulky, ale my musíme získávat tři body přesně proti takovým týmům, které jsou kolem nás. Věřím, že když budeme plnit všechno, co si k zápasu řekneme a zvládneme to v hlavě, tak vyhrajeme,“ uvedl pardubický útočník Matyáš Velc.