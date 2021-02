Domácí se rozhodli na nic nečekat a hned od úvodu převzali iniciativu. Vytvářeli si brankové příležitosti, ale v první třetině skórovali pouze jednou. Ve své mizerné produktivitě pokračovali i v prostřední části. Zahazovali šance, promarňovali přesilovky a také proto se trefili do černého pouze jednou. Brno však snížilo a ve třetí periodě otevřelo hru. To byla voda na mlýn Sokolů, kteří odskočili na 4:1. Jenže z vyššího vedení se dlouho neradovali. Hosté se přitáhli na jediný gól. Patrně se nechali ukolébat a v návalu euforie inkasovali popáté. Místo poklidného dokráčení k tříbodovému vítězství přišel pro Sokoli šok. Hattrick pět minut před koncem odvolal gólmana a postupně smazal dvoubrankové manko. V prodloužení však konečně domácím vyšla přesilovka.

„Měli jsme jednoznačně vyhrát už v základní hrací době. Zvítězili jsme bohužel až v prodloužení. S tím tedy spokojenost nepanuje. Co se týče našeho výkonu, tak předvedená hra byla velmi dobrá. Byli jsme hodně na míčku a diktovali jsme tempo hry. Soupeři jsme podstatně nic nedovolili. Shořeli jsme v koncovce, když jsme neproměňovali ani ty největší šance. A podobně jako v jiných zápasech jsme opět doplatili na nevyužívání přesilovek,“ hodnotil pardubický trenér Martin Zozulák.

Pardubice - Brno 6:5 po prodl.

Fakta – branky a asistence: 14. Kučera (Petržela), 29. Savický (Šmíd), 42. P. Pakosta (Savický), 43. Teichman (Kučera), 47. Teichman, 63. Savický (P. Pakosta) – 31. Hronek (Horák), 43. Ši. Hronek (Juhaňák), 47. Fuchs (Slezák), 57. Martin Nagy (Ondráček), 59. Ondráček (Martin Nagy). Třetiny: 1:0, 1:1, 3:4 – 1:0.

Sokoli Pardubice: Haleš (Aubus) – Oubrecht, Kaluža, Kohoutek, Slabý, Prix – Kučera, Teichman, P. Pakosta – Klein, Velc, Šmíd – Savický, Petržela, Rusín – Smola, Žáček, Černý – Formánek.

Další program



To bude zase fičák! V posledním únorovém týdnu sehrají pardubičtí florbalisté během pěti dnů tři zápasy Livesport superligy. Nejdříve vyrazí ve středu do Liberce (20.00). V sobotu přivítají pražskou Spartu (16.00) a v neděli se přesunou do Prahy na Jižní Město, kde hraje Chodov (17.00).