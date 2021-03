„V první třetině jsme hráli s Tatranem celkem vyrovnaně. Pak jsme na jejím konci dostali dva góly. Zlomily nás ale až inkasované branky na začátku druhé části. Od té doby to byl z naší strany trapný výkon a velká ostuda. Nemělo to vůbec nic společného s tím, jak se chceme na hřišti prezentovat. Tohle se už nesmí nikdy opakovat,“ hřímal pardubický kouč Martin Zozulák.

Sokoli zakončí základní část Livesport superligy v neděli domácím střetnutím s pražským Black Angels. Hraje se v hale Dašická od 18 hodin.

"Zápas s Black Angels je klíčový směrem k play down a to nejen bodově, ale především kvůli naší hře. Doufám, že se po ostudě na Tatranu chytíme za nos a nezopakujeme stejně trapný výkon. Musíme předvést to nejlepší co v nás je, abychom odčinili středeční blamáž a naladili se na vítěznou vlnu," má jasno pardubický útočník David Petržela.

Tatran Teka Střešovice – Sokoli Pardubice 17:1 (2:0, 5:1, 10:0). Branky a asistence: 18. Šindelář (Meliš), 19. Kreysa, 25. Meliš (Langer), 27. Langer (Havlas), 29. Havlas (Brautferger), 33. Sádlo (Jak. Kolísko), 40. Švéda (Tlapák), 43. Sládeček (Tlapák), 45. Meliš (Mühlfait), 47. Šindelář (Meliš), 49. Brautferger (Havlas), 51. Vítovec (Langer), 53. Vítovec (Langer), 53. Vítovec (Meliš), 54. Kaluža (vla.), 55. Kreysa (Švéda), 57. Kreysa – 39. Šmíd (Oubrecht)39. Šmíd (Oubrecht).

Pardubice: Haleš (36. Aubus) – Oubrecht, Kaluža, Slabý, Klein, Prix, Weinelt, Lehký – Kohoutek, Kučera, Teichman – P. Pakosta, Velc, Šmíd – Savický, Petržela, Rusín – Žáček, Černý.