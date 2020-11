„Program, který nás v prosinci čeká, bude velmi náročný, a proto se snažíme na toto období posílit a rozšířit náš kádr,“ vysvětluje pardubický trenér Martin Zozulák.

Livesport Superliga se opět pomalu, ale jistě rozjíždí po vynucené koronavirové pauze a pardubický tým do ní naskočí se zcela novou posilou na pozici levého křídla.

„Příchodem Tomáše reagujeme na současnou naprosto výjimečnou situaci. Žádné týmy mimo těch superligových nemohou hrát ani trénovat. V tuto chvíli můžeme oslovit hráče, které by za normálních okolností v podstatě nebylo možné do Pardubic dostat. Jsem přesvědčen, že to je zajímavý transfer nejen pro nás, ale i pro TJ Laufen Znojmo, protože udržíme jejich klíčového hráče v tréninku a v zápase. Zároveň je to reakce na náš velmi úzký kádr, který se stále potýká se zraněními,“ poukazuje Martin Zozulák.

Osmadvacetiletý zkušený útočník není v nejvyšší soutěži žádným nováčkem. Na svém kontě má 99 utkání, ve kterých získal celkem 105 kanadských bodů, když zaznamenal úctyhodných 72 branek. V první lize je pak jeho bilance ještě lepší, v 207 zápasech nasázel soupeřům neuvěřitelných 207 branek a na dalších 145 se podílel asistencí. Tato výtečná čísla bude chtít Tomáš Kucharič v Pardubicích určitě potvrdit.

„Nabídka z Pardubic je pro Tomáše i pro nás jako klub zcela jistě velmi zajímavá. Vzhledem k tomu, že Superliga se dává do chodu dříve než naše soutěž, je pro nás vítanou možností poslat svého elitního střelce na zápasovou stáž,“ uvedl znojemský kouč Jan Šťastník.