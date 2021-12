Nejvyšší florbalová soutěž si kvůli světovému šampionátu ve Finsku vybírá reprezentační přestávku a pro pardubické Sokoly je to jen dobře, protože se potácejí v obrovském útlumu dokumentovaném strašidelným debaklem v Mladé Boleslavi. Pokračovaly i další celostátní soutěže.

Ilustrační foto. | Foto: Tomáš Pleskot

Jednou věcí je, že pro Sokoly by jeden z elitních českých klubů z Mladé Boleslavi byl těžko stravitelným soustem, i kdyby se nacházeli v optimální pohodě. Což v žádném případě nejsou, ani tak by ovšem nemuseli hrát roli fackovacích panáků tak, jako o minulém víkendu v soupeřově hale. Od první do poslední minuty se hrála jednostranná partie. „Potkala nás extrémní krize a je jenom na nás, jestli se z ní vyhrabeme. Je to souhra více faktorů. Nepovedlo se nám dotáhnout do úspěšného konce některé dobře rozehrané duely, což nás psychicky nalomilo. Zároveň poslední zápasy ukázaly, že hoříme kondičně, na tom musíme zapracovat. S tím souvisí i koncovka, nejsme schopni dát gól, elitní útočníci se trápí, leží na nich deka. Reprezentační přestávka nám jednoznačně pomůže, současně chystáme určité změny v týmu. Potřebujeme impuls, nechceme jen sedět a čekat na florbalovou smrt,“ řekl trenér Martin Zozulák. Sokoli jsou nadále čtrnáctí se 7 body, k příštímu utkání nastoupí 17. prosince proti pražské Spartě.