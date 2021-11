Florbalové ozvěny: Sokoli u dna, dotahování v České Lípě je dovedlo aspoň k bodu

I za hubený zisk ovšem musí být pardubičtí florbalisté při pohledu na vývoj utkání docela rádi, protože v jeho průběhu ani jednou nevedli a neustále likvidovali místy i tříbrankovou ztrátu. Což se jim povedlo na začátku poslední periody, kdy slepenými trefami Velce a Teichmana dotáhli na 7:7. Vzápětí ovšem inkasovali poosmé a dostali se znovu do mínusu, zpátky do zápasu jim pomohla pětiminutová přesilovka, kterou Pakostovou zásluhou využili k vyrovnání. Prodloužení po necelých dvou minutách ukončil českolipský Novák. „Myslím, že to bylo pěkné utkání, atraktivní pro diváky, padla spousta gólů. Bohužel to rozhodne totální nesmysl, kdy hrajeme prodloužení tři na tři, což nemá nic společného s florbalem,“ kritizuje trenér Martin Zozulák nynější podobu nastavené pětiminutovky.

Sokoli jsou v polovině základní části čtrnáctí, Česká Lípa je po tomto kole bodově dostihla (7). A v dalším kole budou tuto bilanci zřejmě jen složitě vylepšovat, protože v neděli 14. listopadu přivítají od 17 hodin v hale na Dašické favorizované Vítkovice (3., 30). LIVESPORT SUPERLIGA: FBC 4CLEAN Česká Lípa – Sokoli Pardubice 9:8 PP (2:1, 5:4, 1:3). Branky: 14. a 39. Karel, 4. Jirsa, 25. Tichý, 28. Ekl, 31. Staněk, 32. Slaný, 48. Kouba, 62. Novák - 17. a 39. Šmíd, 40. a 43. Teichman, 9. Křinka, 31. Petr, 42. Velc, 53. Pakosta.

Pardubice: Haleš (Aubus) – Petr, Pakosta, Kohoutek, Kučera, Teichman, Nezval, Slabý, Velc, Klein, Šmíd, Prix, Křinka, Savický, Petržela, Rusin, Smola, Černý. Devátý duel, devátá porážka Černá šňůra svitavských florbalistů v národní lize pokračuje. Ani na devátý pokud se nedočkali vítězství a soupeři jim začínají nepříjemně unikat. V Opavě je srazila do kolen nepovedená prostřední třetina. „Nemůžu říct, že to byl úplně špatný zápas. Myslím si, že kluci nechali na hřišti všechno, ale vyhrál lepší tým a série proher bohužel pokračuje,“ hodnotil vedoucí družstva Jakub Motl. V neděli 14. listopadu od 14 hodin hostí Svitavy (1 bod) druhou Třebíč (20). NÁRODNÍ LIGA VÝCHOD: SK P.E.M.A. Opava – FbK TJ Svitavy 8:2 (1:0, 5:2, 2:0). Branky Svitav: Pakosta, Richter. Pozdní litomyšlské probuzení Další divizní kolo ozdobilo zajímavé regionální derby mezi Letohradem a Litomyšlí. Hlavní zásluhu na vítězství domácích Orlů měl čtyřgólový střelec František Majvald. Hosté se v závěru nadechli k mohutnému finiši, kontaktní branku však vstřelili teprve v čase 59:40 a to bylo příliš pozdě. Letohrad (19 bodů) díky této výhře udržel krok s vedoucím Brnem (19), stejně jako Vysoké Mýto (18), která zvládlo přestřelku ve Všestarech. Litomyšl (10) klesla na sedmou pozici, předposlední Orlicko-Třebovsko (6) doplatilo na půdě Hornets na zcela nevydařenou druhou periodu. A ještě program následujícího víkendu: Orlicko-Třebovsko – Hradec Králové (sobota, 18:00), Žďár nad Sázavou – Letohrad (sobota, 19:00), Litomyšl – Hornets Brno (sobota, 19:30), Vysoké Mýto – Jihlava (sobota, 19:30). DIVIZE D: FBC Všestary – FTC Vysoké Mýto 10:12 (2:6, 4:1, 4:5). Branky Vysokého Mýta: Koubek 4, Unzeitig 3, Pavlák 2, Ossendorf, Knypl, Lesák. FBC Letohrad Orel Orlice – Florbal Litomyšl 7:6 (2:2, 3:1, 2:3). Branky: Majvald 4, Kubelka 2, Faltus – M. Háp 2, Švec, M. Boštík, T. Boštík, Nykl. Hornets Brno FBC ZŠ Horní – FbK Orlicko-Třebovsko 12:9 (3:3, 7:1, 2:5). Branky: Orlicko-Třebovska: Šmíd 3, Stolín 2, Rozlívka, P. Horák, J. Horák, Langer).