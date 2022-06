V nejvyšší tuzemské soutěži, Livesport superlize, setrvali po trnitých soubojích o záchranu v play down a baráži pardubičtí Sokoli. Je jasné, že podobné nervy by si rádi příště odpustili, k tomu ale budou potřebovat zvládnout dlouhodobou část daleko lépe než v uplynulém ročníku. Staronový trenér Ladislav Štancl bude chtít posunout svoje svěřence konečně alespoň na desátou pozici, což by znamenalo účast v předkole play off bez strachování se o udržení v superlize. Jediným nováčkem nejvyšší soutěže je vítěz první ligy FB Hurrican Karlovy Vary a právě na jeho palubovce Sokoli novou sezonu 10. září otevřou.