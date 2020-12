Východočeši drželi krok jen v první čtvrtině, kterou vyhráli 27:26. Od druhé desetiminutovky šla znát převaha Slunety, která nasázela za první poločas 50 bodů!

"Vstup do utkání byl trochu bláznivý, bylo to tak trochu koš za koš. My jsme se ale i přesto, že Pardubice skórovaly, rozhodli dál dodržovat náš plán, což se začalo od druhé čtvrtiny zúročovat. Do poločasu jsme udrželi na třech bodech Tomáše Vyorala, jenž do druhé půle nenastoupil, což nám samozřejmě pomohlo," hodnotil spokojený trenér Ústí Antonín Pištěcký, který chválil své hráče za ukázkové nasazení.

"Ústí zhruba od 15. minuty kontrolovalo tempo hry, odskočilo nám, trefovalo volné střely. Nám se naopak pozice proměňovat nedařilo, do druhé půle jsme šli navíc oslabení, bez ústředního rozehrávače Tomáše Vyorala," souhlasil i Petr Heřman z kádru hostů.

DRUHÁ PŮLE BEZ VYORALA

Právě zranění kotníku klíčového rozehrávače Pardubic Tomáše Vyorala, jenž po přestávce usedl pouze na lavičku už v klubové soupravě a vysprchovaný, pak Beksu definitivně zlomilo. Prapor se sice snažil držet Thomas Dunans, jenž si nakonec připsal 24 bodů, sám ale na všechno nestačil. Dobrý výkon předvedl také mladý rozehrávač Tomáš Dvořák, jenž naskočil místo Vyorala. "Jeho hra se mi líbila, snažil se organizovat naši hru a plnil pokyny, které mu trenér udělil," chválil Heřman.

Naopak Ústí se v každé čtvrtině dostalo přes dvacet bodů, v závěru poslal domácí trenér na hřiště kompletní pětici mladíků včetně osmnáctiletého Matěje Wiesnera, pro nějž šlo o domácí premiéru. "Od druhé půle jse šli jednoznačně za vítězstvím, mrzí mě jen, že jsme netrefili více otevřených střel, protože ten rozdíl mohl být větší. Naopak jsem rád, že jsem mohl dát šanci i mladým klukům, kteří jí vesměs využili tak, jak jsem si představoval," doplnil své hodnocení Pištěcký.

"Je to pro nás důležitá výhra, po dvou venkovních porážkách proti těžkým soupeřům jsme se dokázali vrátit zpět na vítěznou vlnu. Vyhráli jsme doma, navíc proti jednomu z těch lepších soupeřů. Drželi jsme se našeho zápasového plánu, což bylo důležitým klíčem k úspěchu," popsal zápas ze svého pohledu také nejlepší střelec Slunety Gligorije Rakočevič. Obrovitý pivot zaznamenal 19 bodů, k nimž přidal i sedm doskoků a pět získaných faulů na svou osobu.

"Gratuluji domácím, kteří odehráli velice dobré utkání. Zejména v útoku si vedli výborně, skvěle si posouvali míč. Co se týče našeho týmu, měli jsme tam nějaké dobré okamžiky, ale nebylo to natolik dobré, abychom vyhráli. Domácí byli lepší a vítězství si zasloužili," pravil po utkání zklamaný kouč Pardubic Kenneth Scalabroni.

Sluneta tak udržela Pardubice v tabulce pod sebou, navíc získala lepší vzájemný zápas. K dalšímu mači zamíří v sobotu do Ostravy, poslední předvánoční duel odehraje doma proti USK, netradičně už v sobotu 19. prosince od 18 hodin.

Basketbal, Kooperativa Národní basketbalová liga, 13. kolo:

SLUNETA Ústí nad Labem - JIP Pardubice 93:76 (26:27, 50:42, 73:59)

Ústí: Rakočevič 19, Pecka 15, Fait 13, Svejcar 12, Autrey, Šotnar a David 8, Karlovský a Hanes 4, Haiblík 2, Wiesner a Maděra 0

Nejvíce Pardubice: Dunans 24, Slanina 17, Švrdlík 12, Heřman 10

Trojky: 27/10 - 24/7. TH: 12/7 - 6/5. Doskoky: 31 - 37. Hráno bez diváků.