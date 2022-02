Na jedné straně chyběli Palyza a Harding, na druhé nastoupil ústřední rozehrávač Vyoral se sebezapřením a nemohl se do boje zapojit tak naplno, jak bych chtěl. Takhle byly rozdány počáteční karty.

Lépe podle nich hráli domácí basketbalisté, hlavně ve druhé a zčásti také ve třetí čtvrtině. Výsledkem byl jejich náskok 52:35, jenže současná Beksa není týmem, který se jen tak lehce sesype, takže se i zásluhou zónové obrany zase rychle vrátila do utkání. Waltonovou trojkou s klaksonem završila šňůru 7:25, což se na nymburské palubovce stává opravdu zřídka. Ba co více, hosté dokonce po třiceti minutách sami převzali vedení, byť nejtěsnější.

Ještě tři minuty před koncem bylo skóre rovnovážné 72:72, ale samotná koncovka vyšla přece jenom domácím favoritům, které podržela trojice Benda, Ross a Kříž. Pardubičtí padli, ale dokázali si, že ani Nymburk pro ně nemusí být nepřekonatelnou překážkou.

Soupeř to na konci uhrál na doskoku

„Byl to velmi zajímavý a fyzický zápas. Nymburk teď dva týdny nehrál, takže nebyl ve své top formě. Také mu chyběli Harding a Palyza a měl menší útočný talent. Ale na konci to uhrál fyzicky a na doskoku. To byl klíčový faktor. Měl útočné doskoky, ze kterých potom získával trestné hody,“ řekl k utkání kouč Pardubic Dino Repeša.

„Od nás to byl celkově dobrý výkon, hráli jsme koncentrovaně, jen škoda té druhé čtvrtiny, kdy jsme měli problém se prosadit. Také jsme měli potíže na rozehrávce, kde měl Vyoral zdravotní potíže a nemohl hrát na sto procent. Doufám, že se dá dohromady na velmi důležitý středeční zápas s Brnem. Ve druhé půli jsme hráli daleko více zónu než osobní obranu, také jsme byli agresivnější do koše. A padly nějaké střely, proto jsme se dotáhli,“ popisoval důležité momenty utkání kouč Pardubic.

„Na konci jsme si nepohlídali útočný doskok. Nymburk měl v celém zápase více střeleckých pokusů a na konci toho dokázal využít,“ hodnotil pardubický basketbalista Petr Šafarčík. „Také Martin Kříž ukázal svoji nesmírnou platnost a my už neměli na konci sílu s domácími bojovat. Konec prvního poločasu nebyl dobrý, ale já jsem pyšný na náš tým, že jsme to po první dvacetiminutovce nezabalili. Důležité bylo, že všichni pak splnili pokyny, které jsme si o přestávce dali. To je pozitivum. Myslím si , že nám tento duel hodně dal. Jen bylo škoda, že Tomáš Vyoral nebyl zcela fit, neodehrál tolik minut. Řekl bych, že s ním bychom oslabený Nymburk porazili,“ uvedl Petr Šafarčík.

Kooperativa NBL, skupina A1

2. KOLO: ERA Basketball Nymburk – BK Pardubice 81:75 (27:26 44:33 59:60). Body: Benda 15, Ross 14, Kříž 13, Váňa 11, Hruban 10, Kovář 7, Tůma 6, Routt 4, Gak 1 – Walton 16, Šafarčík 15, Henry 12, Pekárek 10, Vyoral 5, Švrdlík 5, Vrankovič 5, Burda 4, Potoček 3. Rozhodčí: Kučírek, Pokorný, Melichárek. Fauly: 21:29. Trestné hody: 35/22 – 18/12. Trojky: 9:9. Doskoky: 44:38. Diváci: 534.