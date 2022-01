Akce Hrajeme spolu za Pardubice má dva zlaté hřeby. Prvním je vystoupení hosta filharmonie, které střídá basketbalové utkání.

Letos se hlavní role na hudebním poli chopil česko-slovenský operní pěvec Štefan Margita. Úlohu měl ztíženou. Ač zvyklý na vyprodané haly, musel kvůli vládním nařízením dělat zábavu jen pro tisíc posluchačů.

„Zpíval jsem třeba pro třicet tisíc lidí v pařížské hale Bercy, ale podobný projekt jako je Hrajeme spolu za Pardubice jsme ještě nezažil,“ předeslal Margita.

Své úlohy se zhostil náramně. Neváhal chodit po palubovce a dokonce půjčovat mikrofón svým „kolegům“ z publika. A měl pro ně slova obdivu. „Vy jste dobrej, studujete snad operu,“ pobavil přítomné v sále.

Nekonečný koncert

Ze svého repertoáru vystřihl sedm árií v originále. Enteria arenou se tak rozléhala čeština, latina, ruština, francouzština ale také neapolština. Vybral písně, kterých nemusel znát každý název, ale po zaznění prvních tónů už byl doma. Srdce nejen příznivců vážné hudby zaplesala při poslechu skladeb jako Ave Maria, One God, Funiculi, Funicula. A jednou z nich se trefil nejen do zhodnocení galapodvečera ale také do následujícího zápasu.

Jaká to nádhera. Český text napsal Zdeněk Borovec pro Martu Kubišovou, originále pak Lucio Dalla pro Enrico Carusa. Jako poslední ji „dali“ pardubičtí dlouháni.

Na koncert pardubické filharmonie a Štefana Margity totiž navázali svým koncertem. Chvílemi to na hřišti vypadalo, jako by se kolínský soupeř do jejich hry zaposlouchal a ocitl se v roli diváka. Beska zvítězila dvacetibodovým rozdílem a jako přídavek svého vystoupení nadělila hostům stovku.

Hrajeme spolu pro Pardubice ukázala také charitativní tvář, když finanční pomoc diváků přímo v arené či u streamu uvítali rodiče Elinky.

Komentář Zdeňka Zamastila

Beksa nebude sedět v koutě!

Baby nebude sedět v koutě… Pamatujete na kultovní hlášku z filmového trháku Hříšný tanec? Jako kdyby si slova Johnnyho (Patrick Swayze) propůjčili spolupořadatelé akce Hrajeme spolu za Pardubice. Všem kolegům vyslali jasný vzkaz. My se covidem převálcovat nenecháme!. Šli do rizika, které se jim vyplatilo. Osmý díl unikátního projektu zvládli s bravurou sobě vlastní. A že mohla do enteria areny jen desetina z kapacity haly? No problem. Pro ty, co se nevešli, z prostředkovali zábavu on-line.