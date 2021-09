Opatovští organizátoři opět potvrdili, proč se jejich areál a závody v něm řadí k nejlepším a nejoblíbenějším v Česku. Všechno jim klapalo jako na drátkách, zájem fanoušků, kterých mohlo být na tři tisícovky, to dokládal.

Smůla i štěstí, v tomto duchu se neslo účinkování motokrosařů litomyšlského Orion Racing Teamu na jeho domácí trati.

Smůlu si vybral mladíček Dominik Kučeřík ve třídě 85 ccm. Do závodu vyjel s červenou tabulkou lídra mistrovství, jenže v Opatově si do klasifikace nepřipsal ani bod. Jak to? Inu, v první rundě zůstal „viset“ na startu, potom sice rozjel stíhačku, ovšem nepříjemně upadl, musel ze závodu odstoupit a přes veškerou snahu i po zaváděcím kole druhé rundy zamířil do depa. Bolest ve zraněném rameni byla příliš silná a naděje na titul se prakticky rozplynuly. „Hodně nás to všechny mrzí. Myslím, že Dominik jako vedoucí jezdec seriálu a navíc po prvním místě v dopolední kvalifikaci trochu neudržel nervy na uzdě a nechal se příliš vybláznit,“ litoval týmový manažer Petr Kovář. Kučeříka však skvěle zastoupil o dva roky mladší Martin Červenka (startovní číslo 418), který úvodní rozjížďku po parádním výkonu senzačně vyhrál, ve druhé byl po horším startu čtvrtý a celkově mu dalo na stříbrnou pozici hned za vítězným Závrským, který převzal vedení v klasifikaci MMČR. „To je pecka, Martin předvedl nejlepší letošní výkon, patří mu velká pochvala,“ tleskal Petr Kovář.

Opatovský republikový motokros.Zdroj: Deník/Radek Halva

Štěstím naopak zářil Petr Rathouský (99), podruhé v sezoně triumfoval v kubatuře MX2. Paradoxně v závodu, v němž nevyhrál ani jednu rundu, ale těžil maximum ze své vyrovnanosti. V první jízdě dlouho vedl a s docela slušným náskokem, než se zezadu přiřítil z mistrovství světa rozjetý Jan Wagenknecht a v posledním kole úspěšně zaútočil. Rathouský se nechtěl vzdát a v závěrečné zatáčce okruhu to ještě jednou zkusil, v tu chvíli ale Orioňákům dost zatrnulo. „Škoda byla především v tom, že Petr prohospodařil slibný náskok, který byl snad dvousetmetrový. Poslední půlkolo jel zase na 150 procent a před cílem šel málem na zem,“ popisoval Kovář. Ve druhé rozjížďce se Wagenknecht propadl dozadu, když měl po pádu potíže s brzdou, dopředu šel naopak Slovák Jošt tradičně mající druhé rozjížďky mnohem lepší než první. Rathouský dojel třetí a věděl, že mu to vystačí na opatovské prvenství. „To se samozřejmě počítá, byť jeho jízdy nebyly úplně top,“ řekl manažer. Tato kubatura bude mít v Přerově dramatický vrchol, v průběžné klasifikaci dělí vedoucího Jošta od druhého Wagenknechta osm bodů a mezi třetím Rathouským a čtvrtým Slovákem Kohútem je bodů devět. I v Opatově se ukázalo, že stát se zde může cokoli.

Opatovský republikový motokros.Zdroj: Deník/Radek Halva

Kategorie MX1 se stále potýká se slabší konkurencí, ani do Opatova nepřijeli Rakušané, Polák Wysocki se mezi nejlepší nedostal, Venezuelan Locurcio záhy havaroval, z různých důvodů nestartovali ani přední čeští motokrosaři (Michek, Plch, Romančík aj.). Čehož bohatě využili jezdci Orionu a Jonáš Nedvěd (202) se dokonce posunul na průběžný čtvrtý flek. „Zajel chytře, spočítal si situaci, věděl, že nemá cenu blbnout, vybojoval body, které potřeboval. Pokud by v Přerově čtvrté místo udržel, bylo by to vynikající,“ chválil Petr Kovář. Nestárnoucí Petr Bartoš (111 resp. 101) opět odjel čtyři rozjížďky, mezi veterány v pohodovém tempu triumfoval a ve třídě MX1 dával mladším soupeřům pořádně co proto. Se shodným ziskem jako jeho týmový kolega Nedvěd byl v závodu sedmý, průběžně je dokonce v elitní šestce a svojí nezdolností nepřestává udivovat, vždyť v Opatově absolvoval během jednoho odpoledne čtyři jízdy s celkovou délkou 90 minut a k tomu čtyři kola navrch. Netřeba dodávat, že jako jediný ze startovního pole… Souboj o prvenství rozhodl Španěl José Butron lepším výsledkem druhé jízdy před velmi dobře jedoucím Dušanem Drdajem.

Definitivní majitele titulů a obsazení stupňů vítězů určí závěrečný podnik, mistrovský motokros se v neděli 3. října vrací po delším čase do Přerova. Týden nato se ještě pojede závod družstev v Dalečíně.

MMČR v motokrosu, 6. závod v Opatově:

MX1: 1. Butron (Šp., KTM, JD Gunnex KTM Racing Team) 47 bodů, 2. Drdaj (Gas Gas, PP Racing) 47, 3. Krč (KTM, Osička MX Team) 40, … 6. Nedvěd (KTM, Orion Racing Team Litomyšl) 29, 7. Bartoš (KTM, Orion Racing Team Litomyšl) 29, …19. Mňuk (Yamaha, Mňuk Racing Team Vysoké Mýto) 6. Pořadí MMČR: 1. Butron 277, 2. Drdaj 235, 3. Krč 187, 4. Nedvěd 140, …6. Bartoš 134, …13. Mňuk 92.

MX2: 1. Rathouský (KTM, Orion Racing Team Litomyšl) 42, 2. Jošt (Slov., KTM, Osička MX Team) 41, 3. Wagenknecht (Husqvarna, HT Group Racing Team) 39, …20. Novák (KTM, Cermen Racing Team Pardubice) 5, 21. Šturma (KTM, SMS Pardubice) 2. Pořadí MMČR: 1. Jošt 248, 2. Wagenknecht 240, 3. Rathouský 218.

85 ccm: 1. Závrský (KTM, New2 Project) 47, 2. Červenka (KTM, Orion Racing Team Litomyšl) 43, 3. Widerwill (KTM, Cermen Racing Team Pardubice) 40, …14. Klimeš (Husqvarna, ÚAMK Zejax Motoklub Chrudim) 11, …20. Čižinský (KTM, Cermen Racing Team Pardubice) 3. Pořadí MMČR: 1. Závrský 412, 2. Kučeřík (KTM, Orion Racing Team Litomyšl) 372, 3. Červenka 304, …12. Widerwill 156.

Veterán: 1. Bartoš (KTM, Orion Racing Team Litomyšl) 50, 2. Žerava (Suzuki, KRTZ motorsport) 44, 3. Blábolil (Yamaha, Yamaha Čepelák Racing Team) 40, …17. Suchánek (Suzuki, Orion Racing Team Litomyšl) 8. Pořadí MMČR: 1. Bartoš 300, 2. Blábolil 252, 3. Brádka (Suzuki, 4 Cross Racing) 187, …12. Suchánek 74.

Veterán nad 50 let: 1. Dokoupil (Yamaha, KRTZ motorsport) 47, 2. Skalka (Yamaha, Cajdašrot s.r.o.) 47, 3. Nesejt (Kawasaki, MX Martin Group) 40. Pořadí MMČR: 1. Dokoupil 285, 2. Skalka 275, 3. Nesejt 225.