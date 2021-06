Před deseti měsíci byl v Jevíčku čtvrtý a odvezl si bílý trikot pro nejlepšího jezdce mladšího ročníku. Letos už neměl soupeře sobě rovného a zapsal se do dějin Závodu míru nejmladších jako vítěz 45. ročníku.

Dán Theodor Storm.

A byl to triumf z kategorie dominantních. Z pěti etap, které byly na programu, nezvítězil jen v sobotní „královské“, v té si ovšem především kontroloval situaci a největší rivaly. Jinak ovšem kraloval pelotonu ve všech typech závodění: v krátkém prologu, náročné kopcovité etapě přes Hartinkov a Šubířov, kritériu na okruhu u Velkých Opatovic i závěrečném boji proti chronometru, v němž přesvědčivý způsobem podtrhl svoje prvenství.

Pravidelné střídání českých a dánských vítězů na Závodu míru nejmladších (od roku 2016) tudíž pokračuje i letos.

Spusty i stoupání

Theodor Storm měl celý závod plně ve své režii. Vypovídá o tom mimo jiné i ta skutečnost, že od pátečního odpoledne do neděle žlutý trikot určený lídrovi klasifikaci nikomu nepůjčil. Vyhrál hned krátký prolog v jevíčských ulicích, aby následně ukázal i svoje vrchařské kvality. V souboji se slovenským reprezentantem Samuelem Novákem vystoupal jako první na legendární Hartinkov, následně na dalším kopci na Šubířově si oba pořadí vyměnili, aby v cíli na Palackého náměstí v Jevíčku Storm svého soka převálcoval.

Jevíčské etapy přinesly úspěch zahraničním cyklistům.Zdroj: Deník/Radek Halva

Že má mladý Dán fenomenální rychlostní schopnosti, to předvedl v tradičním „trianglu“, i tady se ve žlutém dresu objevil na cílové linii jako první na čele početné skupiny. A tak se zdálo, že se snad dočkáme cyklistického „grand slamu“ v podobě vítězství jednoho cyklisty ve všech pěti etapách. Že se tak nestalo, na tom má zásluhu Belgičan Van Herck a jeho sólový únik v závěru královské etapy vedoucí kopcovitým terénem na pomezí Svitavska a Prostějovska přes šest vrchařských prémií. Ale Storm dojel pospolu s ostatními favority a před časovkou byla jeho pozice neotřesitelná. Hlavně proto, že souboj s časem vyhrál na Závodu míru nejmladších i vloni.

Razítko na primát

Patnáctikilometrová časovka z Jevíčka do Březiny a zpět se často umí postarat o zvrat ve výsledkové listině, v tomto ročníku se ovšem nic podobného nekonalo. Storm startoval jako poslední a nasadil tempo, jímž časy „předjezdců“ rozmetal na prach. Mimochodem pouze sedm dalších cyklistů se vešlo do minutové ztráty za dánským králem pětačtyřicátého ročníku.

Časovka určila i nejlepšího českého účastníka letošních jevíčských etap, kterým se stal Martin Bárta ze Stadionu Louny na celkové osmé pozici. Česká reprezentace ale měla do poslední chvíle políčeno na lepší umístění, a to zásluhou Richarda Kobra z cyklistické akademie Romana Kreuzigera. Ten se skvěle vytáhl v obou dlouhých etapách, v nichž pokaždé dojel na „bedně“ a útočil na ni i v celkovém pořadí, do časovky vyjížděl ze třetí příčky. Leč bitva proti chronometru se mu nepovedla podle představ, obsadil v ní až 22. místo s mankem více než minuty a půl na Storma, což zákonitě znamenalo sešup na konečné deváté místo.

Naopak na stupních vítězů se udržel výborně jedoucí Slovák Novák (slovenská cyklistika měla v elitní desítce hned tři borce) a díky výtečné časovce Filipa Gruszczynského (druhý nejlepší čas) se na Závodu míru nejmladších dostal mezi tři nejlepší po delší době Polák.

45. ročník Závodu míru nejmladších

1. Theodor Storm (Dánsko, Team Roskilde) 5:00:23 hod.

2. Samuel Novák (Slovensko) + 1:17 min.

3. Filip Grusczynski (Polsko) + 1:53 min.

4. Yarno Van Herck (Belgie, Acrog-Tormans-Balen)+ 2:04 min.

5. Dominik Dunár (Slovensko) + 2:09 min.

Výsledky etap

1. etapa (1,43 km): 1. Theodor Storm 1:46,39 min., 2. Jakub Elbadri (TJ Dukla Praha) + 0,44, 3. Žak Eržen (Slovin.) + 0,51.

2. etapa (81,3 km): 1. Theodor Storm 2:02:25 min., 2. Samuel Novák + 0:02, 3. Richard Kobr (Roman Kreuziger Cycling Academy) + 1:00.

3. etapa (22 km): 1. Theodor Storm 32:29 min., 2. Anton Louw Larsen (Dán., Team Roskilde), 3. Richard Kobr oba st. čas.

4. etapa (81,3 km): 1. Yarno Van Herck 2:04:24 hod., 2. Richard Kobr + 0:28, 3. Martin Bárta (TJ Stadion Louny) st. čas.

5. etapa (15,1 km, časovka jednotlivců): 1. Theodor Storm 19:11,54 min., 2. Filip Gruszczynski + 27,90, 3. Dominik Dunár + 40,69.

Držitelé trikotů

Zelený (bodovací soutěž): Theodor Storm 84 bodů. Puntíkovaný (vrchařská soutěž): Samuel Novák 23 bodů. Bílý (ročník 2006): Senna Remijn (Bel., Acrog-Tormans- Balen). Modrý (nejlepší český jezdec): Martin Bárta. Růžový (nejlepší zahraniční jezdec): Theodor Storm. Pořadí družstev: Slovensko.

V závodu bylo klasifikováno celkem 141 cyklistů. Rozdíl mezi prvním a posledním jezdcem byl více než 54 minut.