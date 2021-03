Nabitý program 1. FUTSAL ligy pro Chrudim pokračuje dál - druhý tým tabulky se představí na hřišti Slavie Praha!

Ilustrační fotografie. | Foto: Iva Hošková

Finiš základní části 1. FUTSAL ligy přinese chrudimským futsalistům velký boj o co nejlepší výchozí pozici do blížícího se play off. Po hladké výhře v Mělníku čeká Chrudim mnohem náročnější bitva, představí se v pražském Edenu proti Slavii.