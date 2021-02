V kvality svého mužstva a v konečný postupový úspěch věří rovněž brazilský kouč Felipe Conde.

Je Chrudim na zápas v Lisabonu připravena?

Jasně, jsme připraveni. V minulém týdnu jsme odehráli řadu zápasů, které mohly naši přípravu zkomplikovat, zejména, co se týče, zranění. Ale zvládli jsme to dobře, mladší hráči hráli a to nám dalo větší možnost rozdělit čas mezi více hráčů. Příprava jako taková, není to jen o jednom týdnu nebo měsíci před zápasem, je to práce celého týmu během sezony. Soustředíme se na to, abychom předvedli kvalitní výkony v klíčových zápasech, věřím, že se nám to povede i tentokrát.

Jste jen jediný krok od finálového turnaje. Bude to pro vás osobně nejdůležitější zápas z pozice trenéra na chrudimské lavičce?

I v jiných zápasech jsme měli možnost se v případě úspěchu podívat do finálového turnaje, ale teď je to přece jen trochu jiné. Je to prostě jen jeden zápas, stát se může cokoliv. Vnímám to jako další důležitý zápas.

Sportingu se zranil Cardinal, což bude pro domácí velká ztráta. Jak důležitý pro Sporting tento hráč je?

Nikdy nekoukám pozitivně na to, když se některý z hráčů vážně zraní. Přeji mu co nejrychlejší uzdravení. Bez debat je to excelentní hráč, který by chyběl jakémukoliv týmu na světě. Dává Sportingu další řadu různých možností pro útočení, ale i bez něj má Lisabon spoustu hráčů, kteří ho bezesporu dokážou nahradit. Zaměřujeme se jen na hráče, kteří do zápasu nastoupí.

Můžete být konkrétní?

Jako trenér se soustředím především na kolektivní hru, Sporting má velké taktické možnosti, jak může hrozit. Naši hráči jsou ale připraveni a zvyklí na to hrát proti velkým futsalistům. Mezi nejsilnější soupeře řadím hráče jako Merlin, Guita, Taynan, Rocha, Fortino, ale i další. Bylo by nespravedlivé zaměřit se jen na někoho z nich. Museli bychom se věnovat jen obraně a to rozhodně není náš cíl. Je nám jasné, že k poražení takového týmu, jako je Sporting, musíme hrát aktivně a napadat soupeře. Kromě toho jsme se snažili zaměřit na konkrétní situace, které budou v utkání rozhodující.

Co vy osobně přesně čekáte od Sportingu Lisabon?

Pokud bych měl vybrat jedno slovo - byla by to intenzita. Brání a útočí s velkou silou a rychlostí, snaží se rychle rozhodnout zápas, mají mnoho herních variant a dobře natrénované standardní situace. Patří k nejlepším týmům v Evropě, jejich hra se mi moc líbí. Patří mezi týmy, které sleduji a to hlavně kvůli tomu, že se jejich prvky následně snažím aplikovat i ve svém týmu.

V lize dali 154 branek za 22 zápasů, je ofenzíva jejich největší chloubou?

Bezpochyby, mají spoustu ofenzivních možností díky charakteristikám jejich jednotlivých hráčů. Na druhou stranu mají skvělou obranu, která mnoho gólů nedostává. Je to vyvážený tým.

Je v silách Chrudimi Sporting porazit? Jste optimista?

Všichni víme, že Sporting je favorit, navíc tím, že hraje na domácí půdě. My jsme si ale naší prací jistí. Musíme mít dobrý den a ukázat, co v nás je. Na daný zápas jsme se opravdu hodně připravovali, hráči si v utkáních podobného typu vedou velmi dobře. Věřím, že předvedeme skvělý výkon, což je náš hlavní cíl. Jsem optimista, můžeme vyhrát, ve své hráče věřím.

Do Portugalska jste dorazili v pátek, je velkou komplikací, že nebude dostatek času se aklimatizovat?

Náš klub měl možnost jet do místa konání zápasu už ve čtvrtek, všechno bylo zakoupeno a domluveno. To by pro nás bylo ideální. Bohužel, na poslední chvíli jsme obdrželi zprávu, že nebudeme moci být v Portugalsku déle než po dobu osmačtyřiceti hodin. Museli jsme proto všechno překopat. Snažili jsme se udělat to nejlepší, co nám nastavené podmínky umožnily. Doufáme, že to bude stačit na to, aby hráči byli připraveni. Ale jsem si jistý, že všechno dobře dopadne.