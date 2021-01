Chrudim znovu ukázala, že na evropském poli umí dobře reprezentovat. I přes řadu komplikací, způsobených zdravotními problémy dvou klíčových Brazilců Evertona a Yuriho, si s lucemburským sokem složeným v drtivé většině z portugalských futsalistů poradila. Klíčovou roli v důležitém prvním poločase sehráli především bratři Drozdovi. První dva góly vstřelil David, těsně před pauzou zaznamenal třetí trefu jeho bratr Pavel. „Rozhodující minuty zápasu,“ podotkl v hodnocení brazilský kouč Chrudimi Felipe Conde.

Východočeši v prvním poločase odskočili na rozdíl tří branek a kvalitní defenzívou zvládli druhý poločas bravurně. Vynikajícím výkonem se prezentoval také gólman Rennan, jenž si připsal čisté konto. Trenér Conde měl tak po utkání spoustu důvodů k radosti: „Byl to skvělý večer, kluci hráli úžasně. Před zápasem jsme měli určitý plán, který jsme ale noc před tím museli kompletně změnit kvůli absencím, které na poslední chvíli vznikly. Ukázali jsme, že náš tým je stále vyspělejší. Hráčům vždy říkám, že dorý tým je ten, který se přizpůsobí jakémukoliv typu hry a my jsme ukázali, že to umíme skvěle,“ radoval se.

Chrudim je v osmifinále mezi nejlepší šestnáctkou a těší se na los, který ji stoprocentně přidělí jednoho z evropských gigantů, s nímž si to rozdá o postup do závěrečného turnaje Ligy mistrů.

Liga mistrů – 1. kolo: FK Chrudim – FC Differdange 4:0 (3:0). Branky: 3. a 18. D. Drozd, 20. P. Drozd, 40. Koudelka. Rozhodčí: Keco, Pužovič (Bosna a Herc.) – Černý (ČR). Hráno bez diváků. FK Chrudim: Rennan – Max, Koudelka, P: Drozd, D. Drozd – Mužík, Mareš, Kubát, Doša, Slováček, Felipe.



