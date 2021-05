Po Liberci za sebou chrudimští futsalisté definitivně nechali dalšího soupeře. Na palubovce haly v Chomutově dokázali i podruhé zvítězit, tentokrát porazili Svarog Teplice výsledkem 5:3 a po třech výhrách si zajistili účast ve finále vyřazovacích bojů. Tam se postaví vítězi základní části – Interobalu Plzeň.

Pátá chrudimská radost v Chomutově znamenala razítko na postup do finále play-off 1. FUTSAL ligy! | Foto: Karel Dvořáček

Chrudimští chtěli v Chomutově proměnit druhý mečbol na postup do finále a za svým cílem vyrazili velmi razantně. Jenže první gólové šance Východočechů skončily neúspěchem a tak se po devíti minutách hry měnil stav na straně druhé. Yuri si nepokryl jediného hrajícího českého hráče Jiřího Barana, který lehkou změnou směru poslal Svarog poprvé v sérii do vedení – 1:0! Inkasovaná branka chrudimské hráče z tempa nevyvedla, na vyrovnání si hosté museli počkat jen pět minut. To se po autové rozehrávce tvrdou ranou na přední tyč prezentoval Everton a nejlepší střelec Chrudimi v sérii vyrovnal na 1:1.