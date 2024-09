Zápas, který vysílala ČT Sport, ukázal výraznou převahu hostujícího týmu, který byl agresivnější a lépe se pohyboval.

Chrudimští začali aktivně a ve 4. minutě otevřel skóre Max po přihrávce Seidlera. Plzeň byla zaskočena a hosté mohli brzy přidat další góly, ale šance Maxe a Koudelky zůstaly nevyužity. V 7. minutě zvýšil na 2:0 David Drozd po rohovém kopu. O 34 vteřin později přidal třetí gól Pavel Drozd po rychlém přečíslení.

Plzeň si vzala oddechový čas, ale ani to nezabránilo dalším šancím hostů. Ve 10. minutě zvýšil na 4:0 opět David Drozd. Plzeň se dostala k prvním šancím až na konci poločasu, ale brankář Špánik byl vždy na místě.

Po přestávce pokračovala dominance Chrudimi. Hned po 21 vteřinách hry si Holý srazil míč do vlastní sítě po střele Davida Drozda. Plzeň se snažila o korekci výsledku, ale Špánik byl opět bezchybný. Ve 33. minutě zvýšil Pavel Drozd na 6:0 a dvě minuty před koncem přidali další góly Pavel Drozd a Záruba. Plzeň v poslední minutě zmírnila porážku dvěma góly na konečných 2:8, což však nic nezměnilo na jasné výhře Chrudimi.

Ohlasy trenérů pro chrudimský web:

Peter Kozár (trenér Interobalu Plzeň): „Musím přiznat, že dnes byla Chrudim lepší. Máme mladý tým a při těchto zápasech a proti takto zkušenému soupeři se musí hráči ještě hodně učit. Hosté byli agresivnější, hráli jednoduše a nakopávanými balóny se dokázali dostávat do zakončení. Hlavně jsem ale nespokojený s tím, že ačkoliv jsme se připravovali na standardky soupeře, o nichž jsme věděli, že je v nich silný, tak jich měl hrozně moc a dokázal je proměňovat. Když pak proti Chrudimi prohráváte, je již nesmírně těžké výsledek otočit. Dnes to nebyl náš zápas.“

Matěj Slováček (trenér FK Chrudim): „Do utkání jsme vstoupili velmi dobře. Chtěl jsem po hráčích, aby byli aktivní a nenechali soupeře vůbec hrát, abychom se nedostali pod tlak. To nám stoprocentně vyšlo, navíc jsme se díky této hře dokázali dostávat do šancí a ty proměňovat, čímž jsme si brzy vypracovali tříbrankový náskok. Pak jsme již měli střetnutí více méně pod kontrolou. Dnešní výhru ale nemůžeme nijak přeceňovat. Jsme teprve na začátku naší práce a přestože jsme vysoko vyhráli, nemůžu nevidět i mnoho chyb, které je potřeba do budoucna odstranit. Dnes si ale moji svěřenci zaslouží velkou pochvalu, podali super výkon.“

Branky: 40. Knobloch, 40. Křivánek (Mikuš) – 4. Max (Seidler), 7. D. Drozd (Koudelka), 7. P. Drozd (Seidler), 10. D. Drozd (P. Drozd), 21. Holý (vlastní), 33. P. Drozd, 38. P. Drozd, 38. Záruba

SK Interobal Plzeň: Žežulka (Klečka) – Künstner, Vnuk, Holý, Křivánek – Maur, Vitinho, Jar. Zápotocký, Knobloch – Mikuš, Jiří Zápotocký

FK Chrudim: Špánik (39. Javorski) – Koudelka, D. Drozd, Seidler, P. Drozd – Záruba, Max, Tomek, Balog – Krotil