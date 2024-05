Zápas, který měl všechno. První finálové střetnutí 1. Futsalové ligy mezi Chrudimí a Plzní nabídlo emoce, chycený pokutový kop i krásné branky. Přesně tak, jak by to mělo vypadat. Ke smůle domácímu týmu si však úvodní vítězství vezou domů svěřenci trenéra Kopeckého po výsledku 3:2.

Chrudimští futsalisté v prvním finálovém zápase doma prohráli s Plzní 2:3. | Foto: Kodl Cr

FK Chrudim - SK Interobal Plzeň 2:3 (1:1) Branky: 15. Victor, 32. Záruba (P. Drozd) – 20. Kaká (Mikuš), 36. Vitinho (Kaká), 39. Kaká. FK Chrudim: Victor (Špánik) – Everton, Záruba, André, Vincenzo – Koudelka, David Drozd, Max, Pavel Drozd – Igor, Mareš, Krotil, Stránský. SK Interobal Plzeň: Vahala (Fořt) – Mikuš, Kozár, Vitinho, Kaká – Holý, Künstner, Rešetár, Vnuk – Rick, Křivánek, Knobloch.

Naplněná heřmanoměstecká hala sledovala poměrně aktivní začátek finálového zápasu, kdy André nastřelil po čtrnácti vteřinách tyč Vahalovy svatyně. Postupně se však z futsalového zápasu spíše stávala šachová partie a ani jeden z celků nechtěl udělat chybu. Na první gól se nakonec čekalo až do patnácté minuty, kdy se chyby dopustil právě plzeňský brankář Vahala. Ten zkusil od poloviny hřiště vypálit, ale jeho protějšek Victor chytil míč do rukou a přes celé hřiště trefil odkrytou klec.

Chrudim následně držela těsný náskok a dlouho to již vypadalo, že do kabin půjdou šťastnější právě domácí hráči. Po faulu Tomáše Koudelky se ale k přímému kopu postavil Kaká a 42 vteřin před sirénou propálil vše, co před ním stálo.

Ve druhé půli přebrali iniciativu hosté a na hřišti byli oni těmi pány. Do nebezpečného zakončení se například dvakrát dostal Holý. Interobal dokázal využít dominanci, když Victor fauloval pronikajícího Vnuka a Kaká se postavil k penaltě. Tu mu ale skvělým zákrokem domácí strážce svatyně zneškodnil. Chrudimští se následně dostali do varu a vedení krásnou střelou do šibenice zařídil kapitán Radim Záruba.

Utkání se v následujících minutách neslo v duchu žluté barvy, jelikož vlna emocí na straně hostů přesáhla mez, kterou rozhodčí byl ochoten respektovat. Svěřenci trenéra Kopeckého se však i díky tomuto faktu vrhli do plného útoku a přišla pro ně zasloužená odměna. Na začátku 36. minuty totiž Vitinho přesně trefil prostor Victorovy brány a sedmašedesát vtřin před koncem rozradostnil plzeňské fanoušky střelou z dálky Kaká. Domácí se sice snažili v powerplay ještě srovnat, ale to se jim nepodařilo a první finálový bod si tak domů odvezla Kopeckého družina.