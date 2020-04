„Jako fanoušci ERA-PACKu jsme se rozhodli, že v této těžké době nebudeme jen nečinně přihlížet a také přispějeme na pomoc s bojem proti nemoci Covid-19. Jednou z nejohroženějších skupin jsou senioři, proto chceme pomoci právě jim,“ popisuje směr své snahy jeden z aktivních členů fan clubu Tomáš Svoboda.

Pro koho bude pomoc určena?

V tuto chvíli podpoří chrudimský fan club Hospic Chrudim u Ploché dráhy. „Finální podoba podpory se řeší, jsme v kontaktu s pracovníky tohoto zařízení. Proto v tuto chvíli není jisté, jestli jim vybrané peníze darujeme přímo nebo jestli jim za peníze nakoupíme např. dezinfekční prostředky. Záleží, co jim bude vyhovovat více, případně co by chtěli nakoupit,“ popisuje autor myšlenky.

I vy sami můžete pomoci! Do konce měsíce dubna (30. 4.) máte možnost přispět na transparentní účet jakoukoliv finanční částkou.

Číslo transparentního účtu – 4240676083/0800! K 22. dubnu bylo na transparentním účtu necelých dvacet tisíc korun.