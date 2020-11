Letohrad pravidelně nastupuje v nejvyšší české soutěži. Stále více se do sestavy zabudovávají mladí hráči, kteří mají před sebou dlouhé roky. Ale jak z nich dostat maximum výkonu, aby z toho profitoval celý klub, jež je v dosavadním průběhu extraligy trochu za očekáváním?

Trenér Tomáš Friml ví, kde je potřeba zabrat a na čem neustále pracovat.

Jak zatím hodnotíte situaci vašeho týmu, trenére? S osmým místem určitě nejste příliš spokojen, že?

Zatím určitě spokojeni nejsme jak umístěním, tak s počtem bodů. Některé zápasy jsme měli zvládnout lépe.

V Mostě vám utekl bod v posledních vteřinách, poté jste porazili silný Hradec po nájezdech a dále prohra s dobře hrajícím KOVEM. Jsou tři body optimální?

V Mostě jsme odehráli dobré utkání, bohužel jsme na konci udělali zbytečnou chybu v útočném pásmu, kdy jsme ztratili lehce míček a Most nás za to potrestal. V Hradci jsme hráli hodně defenzivně, Hradec měl více šancí. Soupeř vedl, nám se vždy povedlo srovnat. Dokázali jsme ke konci i v prodloužení ustát několik přesilovek a na nájezdy jsme byli efektivnější v zakončení. S KOVEM to byly z naší strany dvě špatné třetiny. Málo pohybu i střel, ve třetí třetině i v prodloužení jsme se dostávali více do šancí, měli jsme asi čtyři samostatné úniky i trestné střílení, ale nedokázali jsme z toho vytěžit nic.

Jaká byla vaše očekávání před startem soutěže? Kde jste se chtěli pohybovat?

Před začátkem sezóny jsme se chtěli pohybovat ve středu tabulky, sice jsme osmí, ale počet bodů měl být určitě větší.

Co potřebuje váš tým zlepšit, jak na tom zapracovat? V týmu je hodně juniorů, jak si je chválíte?

Rozhodně potřebujeme zlepšit zakončení, ale to nás trápí několik sezón. Pracujeme na tom v tréninku neustále, zatím se nám to nedaří přenést do zápasů. Juniory se snažíme zapracovávat neustále, i letos jsme zapojili některé další. Spokojenost s nimi je, ale někteří mají na to hrát určitě daleko lépe.

Na podzim na hřiště už asi týmy nezavítají, plánujete na jaře příchod nějakých posil? Co bude jarním cílem?

Na podzim už si nejspíš určitě nezahrajeme a uvidíme na jaře, jak se situace vyvine. Jestli budeme moci hrát a také jak se sezóna bude dohrávat. Co se týká posil, už dříve jsme chtěli posílit. Než se sezóna přerušila, tak nás měl posílit jeden hráč. Věřím, že se připojí na jaře. Rovněž se nám vrátí hráči, co se zranili na začátku, ale na jaře by měli být už připraveni.

Realizační tým funguje velmi dobře

Jako hlavní trenér reprezentační dvacítky musíte mít zmapované všechny hráče v širší nominaci. Nechtěl byste klukům poradit něco o tom, jak se v této době udržet v tempu?

Už na jaře, když přišlo první přerušení, tak jsme jim posílali plán, aby se udržovali. Teď, co mám informace, tak se někteří připravují neustále individuálně, kluci jsou pracovití a vědí, že pokud nebudou v dobré kondici, tak si sami zavírají dveře. Reprezentovat na mistrovství světa je pro každého hráče veliká motivace na to, aby se připravoval samostatně. Zatím na každý kemp hráči přijeli připravení, tak věřím, že tomu bude i nadále.

Těšíte na šampionát ve švýcarském Vispu? Proč jste si vybral na roli asistenta trenéra Jan Donauschachtla a Pavla Štefku? Je vaše trio sehrané?

Na světový šampionát se určitě těším, je to velká výzva. Těšil jsem se už loňskou sezónu, ale bohužel se to posunulo, uvidíme letos. Snad už v červnu bude ta situace příznivá a bude se hrát. Co se týká trenérů, Jan Donauschachtl je zkušený a už několik sezón je v reprezentačních výběrech, má skvěle zmapované hráče a velký přehled. S Pavlem Štefkou se známe několik let, spolupracujeme spolu na klubové úrovni, kdy si navzájem vypomáháme s hráči. Má hodně zkušeností, trénuje spoustu let, navíc vedl i reprezentaci, takže velmi dobrý trenér. Také samozřejmě Filip Červinka, který dělá vedoucího. My spolu od začátku trénujeme v Letohradu a oba víme, co od sebe očekávat. Spoustu věcí zařídí, hráči tak mají všechen servis, je o ně výborně postaráno. Funguje to velmi dobře, společně vše důkladně probíráme, každý si řekneme vždy nějaký názor na určitou situaci, a tak to má být. (bed, hokejbal.cz)