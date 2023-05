Hokejbalové extraligové semifinále vyprodukovalo zatím jeden tým, který se popere o titul. Podle očekávání a pošesté za sebou se jím stal Kert Park Praha, jemuž ke zdolání nováčka ze Svítkova stačily tři zápasy. Druhá série je o poznání vyrovnanější, pardubičtí hokejbalisté nevyužili proti Letohradu mečbol a o druhém finalistovi tedy rozhodne páté utkání, které se hraje v sobotu 20. května od 14 hodin v letohradské aréně.

SK Hokejbal Letohrad vs. HBC Pardubice (semifinále). | Foto: Iva Janoušková

Oba krajské semifinálové zápasy hrané v Polabinách byly na góly poměrně chudé. V sobotním třetím duelu se na první gól čekalo až do 18. minuty, kdy přesilovku využil Česák. Domácí pak vstřelili ještě dva góly, Jelenům to v zakončení nešlo a zůstali bez vstřelené branky. „Třetí semifinále se nám vůbec nepovedlo, za celou dobu jsme se nedokázali přepnout do maximálního výkonu a koncentrace. První třetina ještě nebyla tak zlá, vytvořili jsme si pár slibných šancí, ale o osudu utkání rozhodly za stavu 1:0 pro Pardubice ve druhé třetině dva momenty. Při našem velkém tlaku jsme nastřelili tyčku. zatímco soupeř z protiútoku potrestal velkou individuální hrubou chybu a bylo prakticky po zápase,“ hodnotil asistent trenéra Filip Červinka a dodal: „Celková atmosféra nejen na naší lavičce neodpovídala důležitému play off utkání a po ztrátě nemocného kapitána Davida Halbrštáta jsme všichni měli o čem přemýšlet.“

„V neděli to bylo úplně o něčem jiném. Na hráčích bylo vidět velké odhodlání sérii vyrovnat a vrátit se zpět do Letohradu. Tým se neuvěřitelně semknul při absenci kapitána, dřel, sváděl osobní souboje, prostě typický play off zápas o každý centimetr hřiště,“ popisuje průběh nedělního klání Červinka. V tomto případě se hrálo bez branek více než 34 minut, tedy po celé dvě třetiny, první gól padl opět z hokejky pardubického Česáka. „Oba týmy měly obrovské příležitosti na skórování, ve třetí třetině jsme si říkali, že to bude o jediné chybičce. Tu jsme udělali my a soupeř šel do vedení. Nic jsme ale nevzdali, začali hrát ještě více jednoduše a i díky tomu se ujala pumelice z dálky od Petra Šímy. V prodloužení to už bylo vabank, rozhodně jsme se nechtěli zatáhnout a čekat na nevyzpytatelné nájezdy a po několika střelách a dorážkách se prosadil Vít Rozlílek,“ říká Filip Červinka s tím, že žádná euforie nepropukla. „Celý tým si je vědom, že to byl jen další malý dílek do celkové skládačky. Jsme na hráče hrdí, jak je nic nedokáže položit a že si jdou pokornou cestou za dalším stupínkem. Slavit či smutnit se může až po konci celé série. V pátém duelu nás nečeká nic jednoduchého, ale to nás nečekalo od prvního zápasu play off. Víme, o co jde, pořádně se na tento zápas připravíme a jsme moc rádi, že budeme hrát doma, před našimi fantastickými fanoušky, kteří dorazili v hojném počtu i do Pardubic a hnali nás za vyrovnáním. Děkujeme!,“ zdůraznil Červinka.

„Těžko se mi zápas hodnotí, protože myslím, že jsme byli lepším týmem. Kluci dřeli nadoraz a i když byl dlouho stav bezgólový, tak jsme měli víc šancí. A hlavně při vedení 1:0 tam byly tři tyčky. Bohužel navýšení nepřišlo a naopak hosté vyrovnali. V prodloužení jsme trochu zbytečně otevřeli obranu a Letohrad toho využil. Bolí to, ale týmu věřím,“ netají po čtvrtém semifinále trpké zklamání trenér pardubického družstva Jiří Mašík. (jan, rh)

3. SEMIFINÁLE: HBC Svítkov Stars Pardubice – HC Kert Park Praha 1:5 (1:3, 0:2, 0:0). Branky: 4. Král (Matýs, Zeman) – 3. Vaněk (Zvonek), 5. Šperl (Kovárník, Zvonek), 5. Wróbel (Peschout, Laurinc), 25. M. Kruček (Zvonek, Šperl), 26. Vaněk (Zvonek). Konečný stav série: 0:3.

HBC Pardubice – SK Hokejbal Letohrad 3:0 (0:0, 2:0, 1:0). Branky: 18. Česák (Zajíček), 27. Geisler (Zajíček, Janeček), 38. Langr (Krejčí).

4. SEMIFINÁLE: HBC Pardubice – SK Hokejbal Letohrad 1:2 PP (0:0, 0:0, 1:1 – 0:1). Branky: 35. Česák (Förstl) – 43. Šíma (Doskočil), 51. Rozlílek (Faltus, Dostál). Stav série: 2:2.