Hurá do sedla. Mistrovství Pardubického kraje v cross country je za dveřmi

Počasí by mělo přát. Organizátoři otevřeného mistrovství Pardubického kraje na horských kolech v Dlouhoňovicích u Žamberku si umí zařídit přijatelné podmínky. Dostavit by se měli ti nejlepší bajkeři z celého kraje. Na tři a půl kilometru dlouhém a náročném okruhu s převýšením sto sedmdesát metrů následně změří své síly. Pro dětské závodníky jsou taktéž připraveny závodní tratě, a to v dělce od 500 metrů do 2,5 kilometru. Celý sportovní den začíná v osm hodin ráno, kdy bude probíhat prezentace.

Tessuti sport bike race | Foto: Martin Doleček