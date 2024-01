První zápas v Chrudimi a vy jste hned nastoupil proti Plzni, která v minulé sezoně slavila titul. Vstřelil jste dva góly a byl jedním z tahounů týmu. Mohl jste se přát lepší start do nového angažmá?

Byl to velmi brilantní a pozoruhodný debut v mém životě. Přijel jsem do Chrudimi a před zápasem jsem absolvoval maximálně 4 tréninky. Věděl jsem, jak důležitý bylo tohle utkání proti našemu největšímu rivalovi a díky bohu se vše povedlo, s nasazením všech hráčů a všech lidí v realizačním týmu. Obrovsky nám pomohli i fanoušci, kteří mě překvapili, jak fandili od začátku až do konce. Samozřejmě mě i těší, že jsem pomohl dvěma góly.

Pojďme trochu rozebrat zápas. V první polovině jste působili sice dominantnějším dojmem, ale byl z toho nakonec poločasový výsledek 0:1. Z jakého důvodu jste se nedostávali do šancí proti svěřencům trenéra Kopeckého?

Myslím si, že jsme byli lepší celých 40 minut zápasu. V prvním poločase jsme nedokázali být efektivní v šancích, které jsme měli. Soupeř svoji příležitost v první půli využil, navíc jsme několikrát vykopli balón z naší prázdné branky.

Igor MartinsZdroj: FK Chrudim

S Chrudimí jsem se ztotožnil

Ve druhé půli ale nastoupil naprosto jiný tým. Co se změnilo?

Měli jsme mnohem větší kontrolu nad hrou než v prvním poločase a využili jsme příležitosti, které jsme měli.

Neměl k vám trenér Alecio nějaký ostřejší proslov?

Alecio nám v šatně vytknul, že hrajeme pod úrovní, které můžeme dosáhnout, a upravil některé detaily, abychom mohli být ve hře efektivnější a s tím jsme změnili náš postoj v zápase. Vše zafungovalo. (úsměv)

První start za Chrudim a první vstřelená branka. Jaké to ve vás vzbuzuje pocity?

Je to úžasný pocit, protože nejsem hráč, který by střílel hodně gólů. Díky bohu, že jsem dokázal vstřelit 2 góly při vítězství nad naším největším rivalem!

Vítězství jste pečetil ještě druhým gólem v závěru, kdy i trenér hostů uznale pokyvoval. Panuje tedy naprostá spojenost s vaší premiérou v chrudimském dresu?

Od té doby, co jsem přišel, jsem se s tímto klubem hodně ztotožnil, poskytli mi veškerou podporu, kterou potřebuji, velmi mě ujistili o tom, co klub může našim hráčům poskytnout. Jsem rád, že mohu nosit tento dres, a také i proto jsem si nemohl přát lepší premiéru.

Na váš mladý věk působíte na hřišti dominantním dojmem a bylo vidět, že se snažíte své spoluhráče řídit a popohánět. Berete se jako vůdčí typ?

Mám vlastnosti takové, že jsem velmi aktivní hráč na tréninku a v zápasech a někdy mi to až překáží. Snažím se však mluvit pro dobro našeho týmu a také komunikuji s ostatními hráči, aby pokud je něco špatně nebo máme rozdílné názory, jak to provést na hřišti, máme tuto svobodu projevu, protože to hodně pomůže růstu našeho týmu.