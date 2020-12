Po Běhu 17. listopadu, který organizuje sádecký F-Bike klub v lesoparku Liboháj v Poličce, byly zrušeny i tradiční prosincové zastávky poháru. Závodit se nebude na Čertovském běhu v Damníkově u Lanškrouna a škrtnut musel být i závěrečný Vánoční běh okolo Zlatého pásku v Němčicích u Litomyšle, jenž býval obvykle spojen s vyhlášením výsledků celoročního seriálu. I tato sláva z pochopitelných důvodů v tomto roce odpadá.

Celkové pořadí letos nebude vůbec vyhodnoceno, závodů totiž z rozpisu vypadlo tolik, že by to ani nebylo spravedlivé. Poté, co na jaře odpadal jeden podnik za druhým, stihl stejný osud i většinu těch podzimních, takže pouze v příznivějším „okénku“ v červenci, srpnu a září se stihlo několik závodů uskutečnit.

Na start některého z nich se postavilo celkem 1431 atletů a atletek všech generací, nejvíce (202) se jich sešlo na Běhu údolím Orlice pořádaném v Klášterci nad Orlicí zkraje října, což byla vlastně poslední realizovaná akce v rámci Iscarex Cupu. Nezbývá než věřit, že příští rok bude přívětivější. A nejen k běžcům.