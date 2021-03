Jistě, kapitán Marko podruhé v řadě chyběl kvůli disciplinárnímu trestu, další zkušený muž Slezák se zkraje čtvrté desetiminutovky vyfauloval, ovšem nic z toho nemůže být ani náhodou omluvou pro poslední čtvrtinu 11:33.

Tím spíše, když po třiceti minutách nebylo o výsledku utkání nejmenších pochyb, hosté působili odevzdaným dojmem a nikoho by nenapadlo, co se potom stane.

Ale po pořádku. Proti poslednímu celku tabulky se nejrychleji do provozního tempa dostal Slezák, který dal z prvních sedmnácti bodů Turů třináct.

Bylo hlavně jeho zásluhou, že se domácí basketbalisté dostali po vyrovnaném úvodu do mírného vedení. To ale vzalo za své ve druhé čtvrtině, kdy se soupeř po sérii svitavských chyb přitáhl a dokonce vyrovnal na 33:33. Před poločasovou přestávkou se však domácím povedlo několik akcí a po Welschově trojce nabyl jejich náskok poprvé v utkání dvouciferné podoby.

Tradičně ošemetný nástup do třetí čtvrtiny sehráli Tuři koncentrovaněji, než u nich je zvykem, a vedení narůstalo. Až na zmíněných 21 bodů.

A co se dělo potom? Nepochopitelné, neskutečné. Svitavští prohráli závěrečnou desetiminutovku šíleným dvacetibodovým rozdílem, na palubovce doslova zkolabovali a místo suverénního vítězství strašidelně prohráli. Za prvních šest minut této periody dostali sedmadvacet bodů a už se nevzchopili, definitivní hřebík do jejich rakve zatloukl trojkou Pekárek a nastala paradoxní situace.

Hosté nechápali, jak mohli vyhrát, domácí nechápali, jak mohli prohrát.

Lukáš Pivoda, trenér Svitav: Troufám si říci, že jsme byli po tři čtvrtiny lepším týmem, ale basketbal se hraje na čtyři. My jsme v té poslední úplně vypadli z tempa. Přestali jsme být produktivní na útočné polovině, ale hlavně jsme absolutně nebránili. Nebyla tam potřebná bojovnost, nechali jsme soupeře doskakovat a ten dával body z druhých šancí. Velké problémy nám dělal Kouřil na cloně hráče s míčem na vrcholu trojky, s tím jsme si nedokázali poradit, dával i těžké trojky. Olomoucko se chytlo, vycítilo šanci, nám možná došly síly. Pavel Slezák se vyfauloval a byla užší rotace, ale to rozhodně není výmluva na to, jak tragický výkon jsme předvedli ve čtvrté čtvrtině.

Michal Pešta, trenér Olomoucka: Vstup do zápasu byl trochu slabší, hlavně v obraně jsme nedodržovali to, co jsme si řekli. V útoku jsme volili velmi těžké střely, proto tam byla úspěšnost nižší. O poločase jsme si o chybách řekli a ve čtvrté čtvrtině je napravili. V této části jsme začali skvěle bránit a jednoduchou hrou jsme začali dávat lehké koše. To nám pomohlo k vítězství.

Matěj Svoboda, křídelník Svitav: Prohráli jsme vyhraný zápas. Ve třetí čtvrtině jsme měli dvouciferný náskok a měl tam přijít ten okamžik, kdy Olomoucko zlomíme a nedovolíme mu vrátit se do hry. Nevím, co se stalo, možná jsme trochu polevili v hlavách. Ale poslední čtvrtina 11:33 je naprostá katastrofa. Nevím ani, co k tomu říct. Jakmile nás Olomoucko začalo dotahovat, tak mi připadalo, že jsme dali trochu hlavy dolů, začali se mezi sebou i hádat a nepůsobili vůbec jako tým. Ukázalo se, jak je pro nás důležitý Roman Marko, protože v těchto situacích je on tím, kdo dokáže družstvo zklidnit a dobře rozehrát. Nicméně ten zápas se dal vyhrát i bez něj, na to se nevymlouvám. Musíme se z toho oklepat a bojovat dál.

Radovan Kouřil, rozehrávač Olomoucka: Od nás to byl zápas rozdílných prvních tří čtvrtin a té poslední. Tři čtvrtiny jsme se hledali a nevěděli, co hrát v útoku. Obrana nám taky hodně pokulhávala. Ve čtvrté čtvrtině, kdy jsme začali hrát bez stresu, jsme hru zjednodušili na pick and roll, našli si pokaždé volnou střelu a jak jsme neměli co ztratit za stavu mínus dvacet, tak jsme začali trefovat. Bylo vidět, jak si věříme, že můžeme vyhrát. Naopak Svitavy, jak jsme je dotahovali, tak ucítily, že začíná být špatně. Znervózněly a nedokázaly si vytvořit moc otevřených střel. My jsme toho využili a dokázali urvat vítěznou koncovku.

Skupina A2, 2. kolo:

Dekstone Tuři Svitavy – BK Olomoucko 83:88 (22:17, 44:35, 72:55)

Body: Svoboda 30, Slezák 15, Welsch 15, Bujnoch 10, Pinkston 8, Dragoun 5 – Pekárek 17, Kouřil 17, Váňa 15, Henry 10, Štěpán 9, Bezbradica 7, Sychra 6, Feštr 5, Trávníček 2. Rozhodčí: Blahout, Scholze, Hartig. Fauly: 26:22. Pět chyb: 32. Slezák (Svitavy). Trestné hody: 13/10 – 28/16. Trojky: 13:12. Doskoky: 41:40. Hráno bez diváků.

Další výsledky:

NH Ostrava – Sluneta Ústí nad Labem 62:88, Královští sokoli Hradec Králové – BK Armex Děčín odloženo.

Pořadí:

7. Ústí nad Labem (41.7), 8. Svitavy (41.7), 9. Hradec Králové (36.4), 10. Děčín (34.8), 11. Ostrava (25.0), 12. Olomoucko (21.7).

Příště:

BK Armex Děčín vs. Dekstone Tuři Svitavy (sobota 6. března, 18:00).