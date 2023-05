Pět let. Takovou dobu trvalo, než se pardubičtí basketbalisté opět podívali do semifinále Kooperativa NBL. Trochu paradox, že před pěti lety Beksa vybojovala postup přes Slunetu Ústí nad Labem a také po sedmi zápasech. Téměř celý zápas svěřenci trenéra Repeši kontrolovali výsledek a po zásluze si po výsledku 87:76 došli pro vítězství. Semifinálová série startuje v pondělí 8. května.

Beksa opět vsadila na bílé dresy a ty přinesly pardubickým basketbalistům štěstí. | Foto: Milan Křiček

ČTVRTFINÁLE PLAY OFF – 7. zápas: BK KVIS Pardubice – Sluneta Ústí nad Labem 87:76 (23:22, 44:39, 61:61).

Body: Vyoral 16, Čolak 16, Rikič 15, Dickerson 12, Šafarčík 10, Potoček 6, Štěrba 5, Švrdlík 4, Pekárek 2, Burda 1 – Martin 33, Pecka 13, Svejcar 11, Johnson 8, Hicks 7, Nábělek 2, Heinzl 2. Rozhodčí: Vyklický, Blahout, Baloun. Fauly: 24:19. Pět chyb: Pekárek (Pardubice). Trestné hody: 12/9 – 21/13. Trojky: 8:5. Doskoky: 46:32. Diváci: 1500. Konečný stav série: 4:3.



Mateo Čolak začal zápas výborně, když si rychle připsal čtyři body a vládl v doskoku i na vlastní polovině. Naopak David Pekárek se poměrně trápil ve svých pokusech o tříbodový hod. Beksa šla poprvé v zápase do vedení zásluhou Vyorala, když se trefil za dva body - 8:7. Vzápětí se ukázal podruhé, když trefil první tříbodový hod svého týmu v zápase. Diváky také od úvodních minut bavil Dickerson, který bodoval především díky svým technickým schopnostem. Byť byla hra vyrovnaná, tak i přesto Beksa vedla po úvodních deseti minutách 23:22.

Vedení navýšil brzy ve druhé čtvrtině trojkou Štěrba, ale následně začala hrát i Sluneta. Ta vrátila vyrovnaný stav především po sérii úspěšných trestných hodů. Pardubice se těsného náskoku ale nechtěly vzdát a začaly opět bodovat. Zlom přišel po Rikičově průniku, kdy vybojoval rozdíl šesti bodů. Náskok si udržel domácí celek i následně a po první polovině základní hrací doby vedl 44:39.

Jakoby se však opakoval průběh zápasu z Ústí nad Labem. Po povedených dvaceti minutách totiž přišel tragický vstup do třetí části. Ústí po dvou trefených trojkách šlo do vedení. Vyrovnaný stav následně ale vrátil trojkou Dickerson. Nerozhodný stav zůstal i po třiceti minutách hry (61:61).

Nervozita by se dala krájet. Tak lze popsat průběh čtvrtého dějství. Ani jeden tým nechtěl udělat chybu. První minuty probíhala bodová přetahovaná. Pardubice se ale přece jen urvaly k vedení a předvedly asi nejvíce týmový výkon za celou sérii. Po trojkách Čolaka a Šafarčíka odskočila na rozdíl čtyř bodů. Čolak následně proměnil další trjkový projektil a začalo se blýskat na hezké časy. Sluneta se sice snažila srovnat, ale Repešova sestava udržela výhodný stav do závěrečného klaksonu. Beksa tak oslavila po pěti letech postup do semifinále KNBL.

Zdroj: Tomáš Mach

Dino Repeša (trenér domácích):

"Musím říct, že to byla velice těžká série, nejvyrovnanější ze všech čtvrtfinálových. Ústí ukázalo svou sílu, vedlo v sérii 2 - 1, ale motivoval jsem hráče, ať dál bojují. Po dvou úvodních zápasech se vrátitl do hry náš klíčový hráč Rikić, což bylo také důležité. Dnes první poločas nebyl špatný, ale udělali jsme nějaké chyby v obraně, dostat 39 bodů doma je dost. Třetí čtvrtinu jsme začali špatně, Ústí udělalo 10bodovou šňůru, ale po time-outu jsme udělali nějaké změny a znovu se vrátili do vedení. Na konci rozhodla naše síla, ale rád bych pogratuloval i Ústí k této sérii."



Petr Šafarčík (hráč domácích):

"Ve mně se teď mísí obrovské emoce, protože série byla celou dobu hodně vyhrocená, obzvlášť poslední 3 dny. Já tohle ale miluju, myslím, že právě pro tyto emoce hrajeme sport. Už po úterní cestě z Ústí jsem si byl téměř jistý, že tenhle zápas zvládneme, protože jsem z týmu cítil obrovské odhodlání a takové zdravé napětí. Náš tým ukázal, že máme obrovský charakter a jsem hrozně rád, že jsme to zvládli, a ještě před našimi skvělými fanoušky. Myslím, že jsme si to všichni užili."



Jan Šotnar (trenér hostů):

"Gratulace Pardubicím k vítězství v serii a přeji jim hodně štěstí do dalších bojů. Chtěl bych touto cestou moc poděkovat všem našim fanouškům, kteří dnes dorazili do Pardubic. Během dnešního utkání nám dodávali spoustu energie a i přes porážku nás podporovali až do konce. Myslím, že kluci si tuto kulisu za své výkony nejen v play-off, ale i v celé sezoně zasloužili. Povedlo se nám složit velmi dobrý tým, který v jednom období dokázal prohánět celou ligu. Ješte jednou díky."



Spencer Svejcar (hráč hostů):

"Samozřejmě jsme velmi smutní, ale zároveň nemůžeme nazvat naše vypadnutí ve čtvrtfinále zklamáním. Odehráli jsme s Pardubicemi velmi dobré zápasy. Ve třetí čtvrtině dnešního utkání sme se sice šňůrou 0:10 dostali do vedení, ale řekl bych, že v závěru už nám došly síly."