Evropská fotbalová asociace UEFA, pod kterou spadá i futsalová část, přistoupila před letošním ročníkem k razantnímu kroku. Na vině jsou častá opatření v řadě zemí v Evropě, kde se jednotlivé skupinové fáze mohly odehrát. Na tradiční předkolo, Main round a Elite round ve čtyřčlenných skupinách zapomeňte, minimálně pro letošní rok. Futsalová Liga mistrů se bude hrát z její velké části vyřazovacím formátem. Již od předkola se vytvoří dvojice, které budou hrát na jedno vítězné utkání buď doma, nebo venku.

Vznikne tak osmička nejlepších, která si to na jaře rozdá v závěrečném Final Eight o nejlepší evropský tým. Tradiční Final Four je nyní rozšířeno na dvojnásobek, což pro chrudimské futsalisty znamená mnohem zajímavější šance se na největší klubovou akci starého kontinentu propracovat. Ještě výraznější roli, než doposud, ale hraje samotný los a nasazení jednotlivých týmů do něj. „Bude to něco úplně jiného. Osobně bych radši bral ten předchozí formát. Všechno se rozhodne jen v jednom utkání. Na druhou stranu by nám to mohlo i sedět a pomoct nám se dostat co nejdál,“ hledal klady a zápory nového systému chrudimský David Drozd.

„Los bude důležitý, ale ne zásadní. Určitě bychom chtěli hrát doma, i když by to bylo pravděpodobně bez diváků. Ale pokud chceme postoupit, musíme vyhrát kdekoliv,“ dodává.

Čtyři dny před samotným losem vydala UEFA rozdělení do jednotlivých skupin, podle kterých je jasnější užší okruh soupeřů. Chrudimský tým čeká souboj s jedním z mistrů Litvy, Estonska, Finska či Turecka. Pokud by los určil posledního jmenovaného soka, stoprocentně se bude hrát v Chrudimi, v každém z dalších případů se bude pořadatelství losovat.

„Osobně ani jeden tým neznám tolik, abych mohl nějaký upřednostnit, takže ve výsledku mi je to asi jedno,“ popisoval David Drozd. Jako komplikaci vidí současnou situaci, kvůli které se Chrudim na předkolo Ligy mistrů nemůže plně připravovat. „Je to hodně nepříjemné. Určitě jsme chtěli přípravu na Ligu mistrů strávit v hale a ne doma s individuálními plány. Bohužel se s tím nedá nic dělat a my musíme pracovat aspoň takhle. I přes to doufám, že budeme dobře připravení a předkolo zvládneme,“ uzavírá český reprezentant.

Los Ligy mistrů:

Skupina 1:

Koš 1A:

Chrudim (Česko)

Olmissum (Chorvatsko)

Lučenec (Slovensko)*

Hohenstein-Ernstthal (Německo)

Koš 1B:

Petro-w (Litva)

SMS Viimsi (Estonsko)

Akaa (Finsko)

Piyalepaşa (Turecko)*

* týmy s hvězdičkou odmítli hrát předkolo Ligy mistrů na domácím hřišti