Kooperativa NBL: Pozoruhodný finiš základní části, oba konkurenti v souboji o poslední lístek do čtvrtfinále prohráli.

Foto: NH Ostrava

Ostrava - Pardubice 81:78

Děkovné dopisy do Brna. Pardubičtí basketbalisté si jeli na půdu předposlední Ostravy pro postup do lepší nadstavbové skupiny. Tím, by si také zajistili přímý postup do čtvrtfinále. Všechno měli ve svých rukou. Jenže na severu Moravy je měli „volšový“ a po těsné prohře nakonec museli spoléhat na pomoc Brna.