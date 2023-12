Ideální předpoklady pro to být futsalovou hvězdou. Takové zázemí má sedmnáctiletý junior z FK Chrudim, Dominik Rešetár. Opora mládežnického týmu se pro klubový web rozpovídala o aktuálně probíhající sezoně.

Dominik Rešetár navazuje v Chrudimi na odkaz svého táty a je jedním z tahounů juniorů. | Foto: FK Chrudim

Po polovině základní části jste se ziskem 21 bodů na druhé příčce tabulky. Spokojenost?

Naprostá! Druhé místo v tabulce je podle mého názoru naprosto zasloužené, a to díky výsledkům i předváděné hře. V zápasech se nám dařilo, vyhrávali jsme, sbírali body i góly, prostě pohoda. Jediné co mě mrzí je porážka se Slavií.

Pražský tým vám připravil jedinou prohru v soutěži, přitom jste měli utkání skvěle rozehrané. Co se stalo?

Hráli jsme dobře, vedli 3:1, jenže Slavii se podařilo výsledek třemi góly otočit. Všechno to vyplynulo z našich individuálních chyb, kdy jsme nezavírali zadní tyče nebo se pouštěli do zbytečných kliček…

Výkonů týmu si všimli i trenéři reprezentace U19, kteří vás a tři spoluhráče pozvali v prosinci na kemp do Brna. Jaké to tam bylo?

Suprový, líbilo se mi tam a jsem moc rád, že si mě trenér Brůna do tohoto reprezentačního cyklu vybral. Přijel jsem z Brna opravdu nadmíru spokojený, protože tam byl skvělý přístup, kdy tréninky byly velmi dobře přizpůsobené hráčům. Navíc se tam stmelila dobrá parta, fakt dobrý.

Po příjezdu jste zase při reprezentačním okně áčka trénovali s chrudimským A mužstvem. Jaké byly tréninky pod koučem Aleciem?

To bylo zase trošku o něčem jiném. Vysvětloval nám určité věci více dopodrobna než jsme zvyklí, navíc bylo vše hodně o rychlosti. Prostě další parádní zkušenost. Ne každému se poštěstí trénovat s áčkem, navíc pod takovýmhle trenérem, který toho s futsalem spoustu zažil, hrál a koučoval ve vyhlášených futsalových destinacích.

Všichni futsaloví příznivci vědí, co v tomto sportu dokázal váš otec. Probíráte spolu vaše zápasy, radí vám?

Jojo, občas si po utkání sedneme a probíráme spolu, co bylo dobře a co ne, co jsem mohl udělat líp. Prostě celkově jak zápas probíhal.

Sedmého ledna hostíte v domovské hale v Heřmanově Městci v dalším turnaji Juniorské ligy Vyškov a hlavně třetí Žabinské Vlky Brno. S čím do těchto střetnutí půjdete?

Tak určitě se stoprocentním nasazením a maximální snahou získat opět plný počet šesti bodů. Ty by nám hodně pomohly k našemu cíli, kterým je hladký postup do Final four této soutěže.

A když se tam dostanete?

Všichni v týmu doufáme v to, že vyhrajeme všechny zápasy a staneme se mistry. Musíme se na to ale pořádně připravit a dát do toho všechno!

(Radek Pecina)