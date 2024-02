Popravdě si to ani nepřipouštím, ale snažím se spoluhráče hecovat a strhnout je svým výkonem. Tak to snad zvládám v pohodě. (smích)

Po velmi povedené sezoně v Juniorské lize futsalu jste se dostali do Final four. Jak hodnotíte základní část?

Ve Final four Juniorské ligy narazíte na Plzeň. Co od toho střetnutí čekáte?

Zápas s nimi je vždycky něco jiného než s ostatními týmy. Je tam vzájemná rivalita, kterou tvoří i samozřejmě i historie našich dospělých mužstev. Plzeň jsme už jednou v letošní sezoně porazili, tak doufám, že se na tom nic nezmění a do finále Final four postoupíme.

V minulé sezoně jste si došli pro druhé místo v Juniorské lize. Cíl je tedy asi jasný?

(rozesměje se) To si pište! Už před sezonou jsme si v kabině jasně řekli, že chceme vyhrát celou ligu. Denis HolubZdroj: klub

Už v loňském ročníku jste měli velmi kvalitní tým. Jak ale hodnotíte skladbu letošního kádru?

Máme typologicky trochu jiný tým než v minulém roce. Velmi těžko se to tedy srovnává. Řekl bych však, že je to výkonnostně hodně podobné, jelikož jsme se stejně jako v minulém roce do Final four dostali.

Pojďme k tomu hlavnímu. Final four odehrajete na téměř domácí půdě v Pardubicích v hale Dašická. Jak byste nalákal fanoušky futsalu, aby vás přišli podpořit?

Ta pozvánka bude naprosto jednoduchá. Rád bych pozval fanoušky, aby nás přišli podpořit v naší cestě za vysněným titulem. Věřím, že uvidí velmi kvalitní a hezký futsal, jelikož všechny týmy hrají velice dobře.

Jakou podporu očekáváte?

(mrkne) Samozřejmě velkou. Hrajeme doma a věřím, že nás lidi podpoří.

Závěrem se dotkněme i fotbalu. Aktuálně hrajete za divizní tým Chrudimi. Převládá u vás fotbal nebo futsal?

Máte pravdu. Nastupuji ve chrudimské rezervě, kde působím i se svým bráchou. Abych pravdu řekl, tak u mě bude vždy převládat fotbal. Mám ho na prvním místě.

Kariéru byste tedy rád udělal ve fotbale?

Víte, o tom je těžké mluvit. Stále mám ještě dost času na to, abych přemýšlel o velké kariéře. Vždy mě to ale táhlo k fotbalu a doufám, že se mi podaří uspět.

Měl jste možnost si zatrénovat i s hlavním týmem FK Chrudim?

Ano. S některými spoluhráči jsme o reprezentační pauze chodili na tréninky s A týmem. Byla to pro nás skvělá škola futsalu.

Závěrem. Spousta vašich spoluhráčů už nakoukla do futsalové reprezentace. Poštěstilo se i vám?

Za reprezentaci jsem nebyl. Pozvánku jsem ale několikrát dostal. Kvůli nabitému programu ve fotbalu jsem ji ale odmítl.