Kamil Švrdlík, který v listopadu loňského roku oslavil 34. narozeniny, nedávno pokořil metu 400 odehraných zápasů v Kooperativa NBL - aktuálně má na kontě 403 ligových utkání, v nichž zaznamenal celkem 4444 bodů (průměr 11 na zápas). V probíhajícím ročníku Kooperativa NBL činí jeho zápasové průměry 13,1 bodu + 6,2 doskoku (koeficient užitečnosti 14,8).

Vyjádření sportovního ředitele Radka Nečase:

“Jsme velmi rádi, že jsme se s Kamilem Švrdlíkem domluvili na novém kontraktu a jeho působení v pardubickém klubu se tak prodlužuje o další sezony. Kamil se v uplynulých letech vypracoval v jednoho z klíčových hráčů týmu a my jsme pevně přesvědčeni, že jím bude i nadále. Kombinace jeho fyzické hry, zkušeností a nezdolné touhy po vítězství, to všechno jsou aspekty, které v našem týmu potřebujeme. Kamilovi přejeme hlavně pevné zdraví, co nejvíce vítězných zápasů a věříme, že se mu bude dařit minimálně tak jako doposud.”

Vyjádření hráče Kamila Švrdlíka:

“Probíhající sezona je moje šestá v pardubickém dresu. Můžu říct, že mi tady vůbec nic nechybí, jsem spokojený jak v klubu, tak celkově, v Pardubicích se mi moc líbí. K úplné spokojenosti my chybí ještě nějaký větší týmový úspěch v Kooperativa NBL, kde bychom rádi dosáhli na finále, které se zde vzpomíná už od té doby, co jsem přišel. Doufám, že na další sezony se podaří sestavit kvalitní tým, jehož budu velice rád součástí. Já osobně se cítím mnohem mladší než ve skutečnosti jsem (rozesmál se), takže věřím, že budu týmu prospěšný i v následujících sezonách.”