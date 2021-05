Chrudimští futsalisté ani ve třetím zápase nebyli herně horším týmem, již od úvodních minut jim ale scházela efektivita ve vytvořených brankových příležitostech. První slušné šance si vypracovali brazilští futsalisté Everton a Yuri, jenže si jen vylámali zuby na skvěle chytajícím Ondřejovi Vahalovi. Naopak na opačné straně z první vážnější šance udeřilo. Tomáš Vnuk našel z autu přesně nohu nabíhajícího si Gabriela Ricka, který svůj návrat po červené kartě oslavil stylově!

Ani inkasovaná branka Chrudimské nesrazila a z tlaku je nedokázala vyvést. Marné dobývání branky Interobalu mohl narušit Everton, který střelou z vlastní poloviny do odkryté klece nastřelil jen břevno. V závěru první půle se to hostům přece jen povedlo. Právě Evertonovu rozehrávku zakončil elegantně patičkou David Drozd a osamostatnil se s osmi trefami na čele střeleckých tabulek Chrudimi!

Po přestávce se i nadále očekávala velká převaha Chrudimi, která by mohla přinést obrat, jenže v závěrečném poločasové dvacetiminutovce celé série již dávali góly pouze Plzeňští. Vítěznou a nakonec mistrovskou branku vstřelil po nákopu Vahaly Michal Seidler, zkázu Chrudim dokonal o dvě minuty později parádní ranou do šibenice nejlepší hráč celé finálové série Tomáš Vnuk – 3:1. Chrudimi se nepodařilo zabrat ani v následné hře bez brankáře, naopak po Koudelkově chybě upravil na konečných 4:1 Peter Kozár.

Interobal Plzeň stejným výsledkem vyhrál celé utkání a po výhře 3:0 na zápasy slaví premiérový mistrovský titul.

„Měli jsme dobrý první poločas, ale ve druhém jsme nakonec udělali podobné chyby jako v předchozích zápasech. Plzeň byla během série důslednější, a proto je zaslouženým mistrem. Byl to velmi náročný rok, měli jsme za sebou dobré a špatné zápasy, ale hráči do nich vždy dali maximum. Za úsilí, které náš klub musel vynaložit v tak složité sezoně, všem děkuji,“ zhodnotil poslední vystoupení v letošní sezoně chrudimský trenér Felipe Conde.

Na druhé straně panovala u trenér Interobalu Marka Kopeckého, bývalého hráče Chrudimi a například také bývalého trenér fotbalistů Luže, naprosto jiná nálada: „Je to pro mě neskutečné. Když jsem do Plzně přišel před dvěma lety, tak jsem nečekal, že bychom mohli udělat mistrovský titul. Jsem na celý tým strašně pyšný. Projít play-off na devět zápasů a porazit Chrudim 3:0 na zápasy, tak prostě musíme něco umět. Věděli jsme, že pokud to chceme zvládnout, tak musíme jít na krev. Myslím si, že se za posledních patnáct let nestalo, že by vyhrál tým složený z Čechů a Slováků, ale jak je vidět, tak to jde. Musím před všemi smeknout.“

Chrudim tak nezískala titul již ve třech sezonách za sebou, v minulé jí byl přisouzen díky nejlepšímu postavení dvě kola před koncem základní části a předčasně ukončené soutěži kvůli pandemii koronaviru.

SK Interobal Plzeň – FK Chrudim 4:1 (1:1)



Branky: 10. Rick (Vnuk), 23. Seidler (Vahala), 25. Vnuk (Holý), 37. Kozár – 20. D. Drozd (Everton).



SK Interobal Plzeň: Vahala (Němec, Luhový) – Buchta, Holý, Vnuk, Rešetár (C) – Seidler, Rick, Zdráhal, Kozár – Künstner, Havel, Štrajt. FK Chrudim: Rennan (Javorski) – Yuri, Koudelka, P. Drozd, D. Drozd – Max (C). Everton, Doša, R. Mareš – Malý, Balog, Kubát, Mužík. Konečný stav série: 3:0.