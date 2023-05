Titulová přetahovaná. Minulý rok putoval titul 1. Futsalové ligy do rukou chrudimských fotbalistů a letos tomu je jinak. Plzeň zvládla všechny tři úvodní střetnutí a v nejrychlejším možném tempu slaví zisk cenné trofeje. Ve třetím rozhodujícím zápase se sice rozhodovalo až v pokutových kopech, sérii však nedokázal zachránit ani chrudimský penaltový specialista Libor Gerčák.

Chrudimští futsalisté letos titul v 1. Futsalové lize neoslavili. Plzeň zvládla finálovou sérii ve třech utkáních. | Foto: Ivana Hošková

SK Interobal Plzeň - FK Chrudim 3:2 pp. (2:0, 0:2 - 0:0, pen. 4:3)

Branky: 13. Rick (Caio), 15. Vnuk, rozhodující penalta Vnuk – 23. Buchta (vlastní), 37. Pett (Slováček). ŽK: 2:3. Rozhodčí: Lasch, Černý – Chládek. Diváci: 1500. SK Interobal Plzeň: Vahala (Němec) – Holý, Rešetár, Vnuk, Seidler – Buchta, Rick, Kozár, Diece, Caio, Knobloch, Křivánek, Štrajt. FK Chrudim: Dudu (Gerčák, Špánik) – Everton, Koudelka, David Drozd, Pavel Drozd – Radovanovič, Slováček, Kubát, Torres, Pett, Balog, Mareš.

Utkání nezačalo pro oba celky příliš šťastně a po pár vteřinách dohráli Seidler s Pavlem Drozdem, když se nepříjemně srazili. Po nepříjemném incidentu se na hřišti odehrávala spíše šachová partie než futsalový zápas. První šanci diváci viděli až v osmé minutě, kdy Pett ale mířil vedle. Na druhé straně byla situace odlišná a naopak se slavilo. Plzni se povedla kombinace a na konci stál první úspěšný střelec utkání Rick.

Svěřenci trenéra Condeho byli opařeni touto úvodní brankou a brzy inkasovali podruhé. Koudelka lehce podcenil rychlost Vnuka, který navýšil skóre na 2:0.

Po přestávce nastoupila naprosto jiná Chrudim a na hostech tak byla vidět snaha o otočení nepříznivého stavu. První branku se podařilo přidat v 23. minutě, kdy si Evertonův roh srazil do vlastní sítě Buchta. Hosté nepolevovali a za čtyři minuty byli blízko vyrovnání po chybě Vnuka, střelu Petta i dorážku Slováčka však zneškodnil Vahala. O čtyřicet vteřin později pak skončila utěšená rána Davida Drozda na tyči.

Dlouho se hrálo za neměnného stavu a to až do 57. minuty. Chrudimi se vyplatil tlak, když v power play srovnal Pett. Skóre 2:2 zůstalo až do konce základní hrací doby a poprvé v sérii se tak prodlužovalo. play. Stav se ale nezměnil, a to ani přesto, že domácí hráli od 43. minuty po zákroku na Koudelku v ohrožení šestého akumulovaného faulu.

Na řadu tak přišly pokutové kopy a do chrudimské brány se postavil specialista Gerčák, jenž před rokem právě na tomto místě vychytal Východočechům titul.

Teď se ale pro jeho tým série hned od počátku nevyvíjela dobře, když Everton a Pett první dvě penalty nedali, Vahala je chytil. Zpátky do hry sice hosty vrátila tyč Ricka, od té doby ale všichni exekutoři své pokusy proměňovali. A když v páté sérii rozvlnil síť i Vnuk, propukla v Plzni mistrovská radost.

Tomáš Koudelka (hráč Chrudimi): "Prvních deset minut jsme hráli docela slušně. Pak jsme dostali dvě branky. Při té druhé jsem předvedl něco, co příliš nepatří do finále, když jsem nahrál soupeři na gól, což mě na chvíli položilo. Řekl jsem si, že to zkusím pro kluky něčím odčinit. Do druhého poločasu jsme nastoupili aktivně a byli jsme odměnění vyrovnáním. Za penalty se nikdo zlobit nemůže. Neměli jsme dopustit to, aby se už třetí zápas hrálo o všechno na penalty."