Koncovka vypadala, že hráčům na obou stranách snad nervozita svázala úplně ruce. Za poslední čtyři a půl minuty padl jediný koš ze hry (!), a to z ruky domácího Djuričiče a navíc z trojkového oblouku, což byl v podstatě rozhodující moment utkání (72:69 2:05 min. do konce). Jinak byly útočné akce na obou stranách kostrbaté a hráči se spíše předháněli, kdo zakončí hůře…

Beksa se v závěru nebyla schopna trefit do koše jinak než ze šestek a to se jí stalo osudným. Za stavu 72:71 měla k dispozici závěrečný útok a mohla ještě výsledek „ve vteřině dvanácté“ obrátit pro sebe, zodpovědnost na sebe vzal Vyoral, jenže přes bránícího Djuričiče neměl dobrou pozici a míč doletěl jenom do brněnských rukou. Jako jeden z klíčových faktorů střetnutí se při pohledu do statistik jeví osmnáct pardubických ztrát oproti devíti brněnským.

KNBL – nadstavbová skupina A1, 5. kolo:

Basket Brno – BK KVIS Pardubice 72:71 (13:20, 38:43, 54:50). Body: Chatman 18, Půlpán 13, Bálint 11, Djuričič 11, Krakovič 10, Puršl 6, Dáňa 3 – Vyoral 21, Rikič 15, Burda 10, Neal 9, Čolak 8, Štěrba 4, Švrdlík 3, Potoček 1. Rozhodčí: Matějek, Vošahlík, Zatloukal. Fauly: 20:25. Pět chyb: Švrdlík (P). Trestné hody: 23/12 – 21/15. Trojky: 4:6. Doskoky: 38:47. Diváci: 1024.

Další program:

BK KVIS Pardubice vs. BK Armex Děčín (středa 8. března, 18.30, hala Dašická).