Ačkoli je ještě čeká odveta, tak se nechce věřit tomu, že by výrazný náskok devětadvaceti bodů mohli ve své současně pohodě ztratit.

„Odvedli jsme dobrý výkon od prvních minut. Nastoupili jsme připravení a koncentrovaní. „Byl to další zápas, který jsme vyhráli na doskoku, což je o to cennější, že Ilirija je velmi fyzický tým. Ukázali jsme hlad po vítězství,“ těšilo trenéra Beksy Dina Repešu.

FOTO: Beksa zametla se Slovinci, dveře do semifinále jsou otevřené dokořán

Kromě doskoku (útočné 17:7, body z druhých šancí 20:2) dominovali domácí hráči i v příspěvku basketbalistů z lavičky (40:17).

Jedinou malinko horší pasáží v pardubickém podání byla třetí perioda, zato třeba poslední šestiminutovku opanovali 19:3.

„Byla škoda třetí čtvrtiny, kdy nám Ilirija dala 21 bodů, ale myslím, že zbývajících 30 minut jsme byli velmi pečliví v útoku i obraně. Zmíním také našich 28 asistencí, což je podobné číslo jako v sobotní lize proti Kolínu,“ pochvaloval si spokojený Repeša, jenž se mohl kromě jiného opřít také o šest dvouciferných střelců.

„Soupeře rozhodně nesmíme podcenit. První zápas jim třeba nevyšel podle představ, ale doma budou úplně jiný tým. Nesmíme se spoléhat na to, že jsme si doma vytvořili náskok. Půjdeme do toho stejně, jako by to bylo 0:0,“ zůstává opatrný autor jedenácti bodů ze středečního podvečera David Pekárek.

Skupina A1

O víkendu by měla Kooperativa NBL rozehrát nadstavbové skupiny A1 a A2. Kolik zápasů nakonec zůstane v rozpise, to je ve „vyšší moci“ (v karanténě je nyní mistrovský Nymburk). Pardubičtí basketbalisté otevřou druhou část sezony na domácí půdě v sobotu 29. ledna od 17:30, kdy vyzvou ve sportovní hale Dašická Slunetu Ústí nad Labem. Ve středu 5. února míří do Nymburka.