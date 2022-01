Místopředseda klubu a hráč v jedné osobě Jaroslav Hořeňovský prozradil Deníku nejen to, jak se dá z plenek vystoupat až na vrchol. "Kulečník je sice náročná, ale i elegantní, gentlemanská a zábavná hra," předesílá.

Jaroslav Hořeňovský.Zdroj: oddíl

Jaké je kouzlo toho, že Pardubice jsou v poolbilliardu nejlepší z celé republiky, respektive hráči z vašeho klubu vládnou českému žebříčku?

Je to především běh na dlouhou trať, Po šestnácti letech působení našeho sportovního klubu získáváme v posledních letech odměnu za naši práci a trpělivost. Díky výborné a dlouhodobé spolupráci mezi vedením klubu a hráči. A hlavně jejich aktivní podporou nejen na domácí půdě, ale i na turnajích mimo Českou republiku. Právě proto naši hráči vedou český žebříček a umísťují se na těch nejvyšších místech.

Dá se to přeložit, že jim pomáhají především zahraniční starty?

Ano. Získávají tím zkušenosti a dovednosti, které na českých turnajích získat nemohou. V zahraničí je konkurence podstatně vyšší, i když je fakt, že se v posledních letech Česká republika okolnímu světu postupně přibližuje.

Jedničkou na českém trhu

Podle jakých kritérií je takový žebříček ve vašem sportu sestavován?

Je sestavován ze všech turnajů poolbilliardu konaných v České republice. Tedy nejde zde jen o výkonnost hráče, ale rovněž jeho aktivitu. Zahrnuje významné svazové akce jako mistrovství republiky, Českou poolovou tour, ale i turnaje pořádané sportovními kluby, které nemusí být členy svazu.

Domácím vrcholem ve všech sportech je mistrovství republiky. Jak si v tom posledním vedli vaši zástupci?

Mezi jednotlivci se v součtu čtyř disciplín umístilo v první šestnáctce hned pět našich mužů: Petr Urban na 1. místě, David Žalman na 2. místě, Tomáš Praus na 8. místě, Marek Hajdovský na 10 místě a Filip Lebduška na 11. místě. Veronika Hubrtová v kategorii žen již po několikáté obhájila celkové vítězství. Eliška Šmídová skončila šestá. V kategorii juniorů se nejlépe vedl Matouš Vlk na děleném 3. místě.

Poolbilliard je primárně individuální záležitostí, přesto nedílnou součástí tohoto odvětví jsou soutěže týmů včetně MČR. Jak jste si stáli v tomto měřítku?

Nejcennějším úlovkem z republikového šampionátu byl zisk první a třetí příčky. Vítězný tým nastoupil ve složení Petr Urban, David Žalman, Veronika Hubrtová, Longdi Zhou a Matouš Vlk. Již potřetí jsme obhájili prvenství v takto obtížném turnaji. To se stalo teprve podruhé za celou historii českého kulečníku. Pro doplnění druhý tým byl v sestavě Filip Lebduška, Tomáš Praus, Marek Hajdovský a Michal Horák.

Jsou ve vašem klubu hráči, kteří, jak se říká, přerostli tuzemský poolbilliard?

V našem klubu je hned několik hráčů, kteří jsou ve svých kategoriích v současnosti velmi úspěšní. Jak naznačují výsledky z MČR jedná se o jména Petr Urban, David Žalman a Veronika Hubrtová.

Pojďme se u zmíněných na chvíli zastavit. Začněme Petrem Urbanem.

Petr Urban, jak již bylo zmíněno, vyhrál v sérii MČR. Tuto sezonu se ale také zúčastnil série turnajů Best of East (celkově na 9. místě), mistrovství Evropy (9. místo v disciplíně 10-ball) nebo pozvánkového turnaje dvojic World Cup of Pool, kde se společně s Michalem Gavenčiakem (Delta billiard Brno) umístili na skvělém děleném 9. místě. Tímto výkonem se kvalifikoval na mistrovství světa.

Co byste řekl na adresu Davida Žalmana?

David Žalman představuje další zvučné jméno našeho klubu. V celostátním celkovém žebříčku se umístil v těsném závěsu za Petrem Urbanem na druhém místě. Výkony na českém poli se kvalifikoval na mistrovství Evropy, kde získal 17. místo v disciplíně 9-ball. Mimo to se i umístil v sérii turnajů Best of East celkově na 8. příčce.

Dvojici úspěšných mužů doplňuje Veronika Hubrtová. V čem je ona tak výjimečná?

Veronika Hubrtová, která pravidelně sbírá první místa série MČR v kategorie žen, se každoročně umísťuje na mistrovství Evropy. V posledním ročníku se prosadila na 9. místo v disciplíně 14.1. nekonečná. Díky výsledkům z takto velkého turnaje dostává v posledních letech pozvánky na mistrovství světa žen.

Kulečník má dlouholetou tradici

Hrajete pool také jen pro radost, nebo spíše reprezentujete Českou republiku na různých šampionátech?

Každý z členů našeho klubu si sám určí, na jaké úrovni se tomuto krásnému sportu bude věnovat. Snažíme se vyhovět všem vrstvám – od rekreačního kulečníku, přes regionální úroveň až po tu nejvyšší v ČR, Evropě i ve světě. Snahou našeho klubu je turnajově doplnit svazové turnaje větších rozměrů o menší klání. Takovými menšími turnaji jsou takzvané Čtvrteční devítky. Jak je z názvu jasné, turnaj se koná každý čtvrtek od 19 hodin. Bohužel vzhledem k vládním omezením je série dočasně přerušena a plynule se na ní naváže, až to podmínky dovolí. Několikrát do roka jsou klubem pořádané větší turnaje tak, aby si amatérští a hobby hráči mohli zahrát s těmi nejlepšími. A pak jsou tu ti, co mají nejvyšší ambice.

Povídejte.

Samozřejmě se účastní vrcholových akcí pořádaných svazem. Avšak je nutné se měřit i s borci z ostatních zemí. Jezdíme tedy po turnajích série Best of the East po východní Evropě (např. Polsko, Slovensko, Rumunsko, Bulharsko), ale i po sérii turnajů EuroTour, kterou pořádá Evropská asociace.

Jaká je vůbec obliba poolbilliardu v České republice?

Obliba poolu v naší republice se dělí na dvě kategorie. Jednak v restauračních zařízení a jednak pod hlavičkou billiardového svazu. O popularitě v restauračních zařízeních se můžeme jen domnívat, avšak na vyšších výkonnostních úrovních je obliba vysoká. Projevuje se to právě neustále stoupající výkoností českých hráčů, ať se jedná o hráče hrající pouze klubové turnaje nebo ty, co hrají nejvyšší české soutěže.

Můžete naše čtenáře seznámit s tradicí kulečníku v České republice?

Tradici kulečníku lze počítat na dlouhá desetiletí. V Čechách byl první karambol, který hráli již naši dědečkové. Po roce 1990 se u nás začal prosazovat i pool, který jen dnes mezi veřejností populárnější.

Jakým způsobem se přesunul kulečník z restauračních zařízení na soutěžní úroveň?

Na začátku musí být vždy několik nadšenců, kteří začnou například pořádat soutěže, třeba že v hospodských podmínkách. A nebo rovnou založí sportovní klub tak, jak tomu bylo v případě Maple Pool Club Pardubice. Postupem času, jak se do tohoto rozjetého vlaku přidávají další nadšenci pro věc, vznikne pevný základ pro soutěže.

Pro budoucnost vašeho sportu je asi podstatné získávat i mladší ročníky.

Přesně tak. Důležité je i pracovat s dětmi a z nich si vychovat právě takové reprezentanty, o který jsme se již zmiňovali. Před koronavirovou pandemií náš dětský kroužek navštěvovalo více než dvacet dětí. Nyní je situace horší, protože mnoho dětí se nám po nevrátilo. Dopad je velký. Covid nám prakticky rozbil juniorskou základnu. To pak navazuje i na ekonomiku klubu (nižší dotace, nezájem sponzorů) a tím zase menší možnost se sportovně měřit s okolím.

Je tento sport vůbec vhodný pro děti?

Sport vhodný pro děti kulečník jednoznačně je. Děti mohou začít hrát v jakémkoliv věku bez jakýchkoliv omezení. Minimální hranicí vhodného věku pro začátek s kulečníkovým sportem je přibližně 8-9 let, tedy až bez větších problémů dosáhnou na kulečníkový stůl. Náš klub pro děti pod záštitou DDM Alfa pořádá během školního roku dvakrát týdně kulečníkový kroužek. Během nich se dítě naučí pravidla jednotlivých disciplín, techniku provedení strku, ale i sportovní a slušné chování během zápasů. Pro děti se konají juniorské i kadetské turnaje nebo tréninková soustřední s nejlepšími hráči. Navíc děti se podívají s kulečníkem nejen po naší republice, ale často s nimi jezdíme na juniorské turnaje i do zahraničí.

Alfa i omega: psychická odolnost

Jak je váš sport vnímán v okolí? Vybudoval si prestiž, nebo jste, jak se říká, za otloukánky?

Veřejnosti se při vyslovení pojmu kulečník primárně vybaví právě restaurační zařízení s postarším kulečníkovým stolem a několika ohranými tágy. Takto to v sportovních klubech zaměřujících se na kulečník nevypadá. Herny jsou vybaveny profesionálními kulečníkovými stoly, které se udržují ve špičkovém stavu. Málokdo zná prostředí sportovních klubů. Kulečníkové kluby se snaží tento trend zlomit, ale je to dlouhodobá a náročná a stálá práce. S úspěchy se tento pohled na nás kulečníkaře mění. I v televizi se náš sport začal objevovat a to je dobře pro jeho propagaci mezi veřejností.

Představte v kostce poolbilliard, například jak hodně je náročný na techniku?

Pool je na techniku velmi náročný. Trefení koule do kapsy je až konečný výsledek mnoha předcházejících úkonů. Technika začíná již u přistoupení hráče ke stolu, naklonění se nad kulečníkový stůl. Velmi důležitá je vzájemná poloha držení tága a očí. Následuje správné a rovné tempování tágem končícím provedením rovného strku. Pokud jsou jednotlivé kroky provedeny správným způsobem, je výsledkem potopená koule s kontrolou bílé koule.

S podobnými druhy sportů souvisí i pevná nervová soustava. Jak je to v tomto ohledu náročné odvětví?

Každý strk vyžaduje vysoké soustředění, a to vždy po celý turnaj. Chvilkové vypnutí hlavy kolikrát hráče stojí celý turnaj. Kromě techniky provedení strku je při zápase neméně důležitou součástí i psychická odolnost. Tato část je možná náročnější než ta technická, jelikož se mnohem hůře získává. Při vypjatých kulečníkových zápasech existují chvíle, kdy hráč nemá možnost hru ovlivnit, nebo se mu nemusí dařit dle jeho představ. Tyto stavy mohou hráče, pokud není odolný, negativně ovlivnit a tím zápas prohrát.

Proč byste kulečník doporučil případným zájemcům?

Kulečník je sport pro všechny věkové kategorie od těch nejmladších až po ty starší. Kulečník je sice náročná, ale i elegantní, gentlemanská a zábavná hra.

Je šance, či dokonce už o to vysocí činitelé ve vašem sportu usilují, na účast pod olympijskými kruhy?

Šance o zahrnutí kulečníkového sportu jako olympijského je dlouhodobá. Světová i evropská asociace velmi dlouho jednají se zástupci olympijského hnutí, ale zatím, pro nás, bezúspěšně. Prvním krokem bylo zařazení kulečníku na Světové hry, které se konaly v Polsku.

Už jsme toto téma nakousli. Všechny oblasti lidské společnosti omezuje covid. Ve zkratce, jak vám znepříjemnil činnost? V této době si to asi strkáte jen tak mezi sebou v klubu…

O dětech jsem již hovořil. Covid obecně kulečníkový sport v této době významně zpomalil. V roce 2020 se mnoho soutěží nedohrálo. V roce 2021 se zase staly pro některé hráče z důvodu nastavených opatření nedostupné. Turnaje se konají pouze pod billiardovým svazem, který se musí řídit podmínkami pro vstup na podobně akce. To znamená, že se ho nemohou, kromě několika výjimek, účastnit neočkovaní nebo bez prodělané nemoci. Na klubové úrovni jsou prakticky zastaveny všechny akce, v tuto chvíli do klubu docházejí jednotlivě hráči pro trénink a přípravu na nadcházející sezonu.

Jak se hraje pool 8ball

Základní rozestavení: Koule se rozestaví tak, že černá je uprostřed trojuhelníku. Ve spodní řadě se na jedné straně umístí půlka, na druhé celá barva. Koule na vrcholu trojuhelníku je umístěna na bodu vyznačeném na stole. Rozmístění ostatních koulí je náhodné.

Výběr barvy: Hráč po rozstřelu, spadneli mu jakákoliv koule do díry, získává právo výběru barvy. Koule spadlé do kapsy přímo z rozstřelu neurčují barvu. Zahraje-li hráč kouli faulem, výběr je neplatný a právo výběru přechází na soupeře. Vybraná barva je ta, kterou hráč nahlásí do kapsy a zahraje ji.

Průběh hry: Korektní strk je takový, kdy bílá koule nejdříve zasáhne kouli hráčovy barvy, zároveň musí jakákoliv koule dojít na mantinel nebo do kapsy. Nedojde-li koule na mantinel, dochází k faulu. Faulem není shození soupeřovy koule do kapsy. Hráč musí po celou dobu hry hlásit, kam následující kouli zahraje.

Cíl hry: Cílem hry je umístit všechny koule dané barvy (půlky nebo celé) do kapes korektními strky a zakončit hru umístěním černé koule. Při ukončení hry může kromě černé koule spadnout do kapsy i koule soupeře, pokud to hráč předem nahlásí. Pokud při zahrání černé koule spadne do kapsy i bílá koule, hráč prohrál.

Mluvil jste také o prosakovaní poolu na veřejnost. Můžete nejen příznivce tohoto odvětví pozvat na nějakou akci

Náš klub je pořadatelem největší poolové události v České republice. Turnaje v 8ball Pardubice s názvem Stabedo Open. Měl by se uskutečnit od 7. do 10. července v pardubické enteria areně. Turnaj je vypsán pro kategorie: muži, ženy a junioři. Pravidelně se jej účastní až 300 sportovců z okolní Evropy.