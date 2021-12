V prvním vzájemném střetnutí letošní sezony měl favorit namále. Poslední dvě minuty ale zvládl na jedničku podtrženou, když utekl ze stavu 86:90 na 96:90. Nakonec Beksa zvítězila 96:92.

Udržet se v silné rotaci

Pardubičtí už dávno ví, že jejich rival není v Kooperativa NBL jen do počtu. Naopak, už vloni sahal po postupu do lepší nadstavbové skupiny. A právě v Pardubicích o tuto možnost přišel. Rovněž v této sezoně se jeví jako žhavý kandidát na A1.

„Hradec se stále prezentuje chytrou, zkušenou hrou, která není založena na extrémně rychlém přechodu do útoku nebo super agresivní obraně, ale mají v týmu opravdu hodně zkušeností. V poslední době měli trošku propad, ale to zřejmě způsobil i covid, který jim v týmu řádil, a před svátky se pomalu dostávali zpátky,“ všiml si pardubický asistent Adam Konvalinka.

Jeho svěřenci prohráli poslední předvánoční zápas v Brně, tak by rádi vyhráli první povánoční duel.

„Musíme zlepšit práci s fauly, abychom se udrželi v silné rotaci, což se nám nedařilo v předchozím utkání v Brně. Jako druhou důležitou věc bych uvedl, že se nesmíme přizpůsobit se tempu soupeře, protože to by byla voda na jeho mlýn. My potřebujeme hrát agresivně, tvrdě, hodně rychle přecházet do útoku a využívat toho, že na takovou hru máme vhodné typy hráčů,“ ví Adam Konvalinka.

Dělníkem pardubické hry se ihned po příchodu z Nymburku stal Petr Šafarčík.

„O svátcích jsme měli dva dny pauzu, což bylo ideální: člověk si trochu odpočinul, ale zároveň z toho nevypadnul. Přestávka byla fajn, ale už se moc těšíme na jeden z velkých zápasů, kterým derby s Hradcem je,“ zve do hlediště člen širšího kádru národního týmu.

„Soupeř je individuálně velmi kvalitní, čímž je takový nevyzpytatelný, protože úplně nevíte, o co se opírají. Je to hodně o té individuální kvalitě, musíme se zaměřit na jejich individuality. Myslím si, že když budeme plnit to, co máme a hrát svoji hru, o což se v poslední době snažíme, tak věřím, že tento zápas zvládneme,“ přemítá Petr Šafarčík.

Sokoli bez trenéra Peterky, má covid

Přestože v tabulce je rozdíl mezi oběma soupeři pouhou jednu výhru, hradečtí basketbalisté půjdou do zápasu 19. kola Kooperativa NBL přece jenom jako outsider. Přestože poslední dva zápasy před vánočními svátky zvládli úspěšně, když v domácí hale zdolali dva konkurenty v boji o osmé místo – nejprve Děčín (87:79) a poté také Ostravu (87:76).

Motivace by však Královským sokolům chybět rozhodně neměla. Vždyť se (zatím úspěšně) perou o historický postup do elitní osmičky, která se po odehrání základní části oddělí od zbývajícího kvarteta.

Hradci aktuálně patří osmá pozice, ovšem zdaleka nemá nic jistého. Navíc úternímu soupeři má co vracet.

Situaci v týmu z města pod Bílou věží však opět zkomplikoval covid. A to rovnou v jeho čele, když uvrhl do izolace hlavního trenéra Lubomíra Peterku.

„Bohužel, sotva jsme se vrátili na vítěznou vlnu po patáliích s Covidem v listopadu, dává o sobě vědět znovu. Naštěstí se nákaza ani karanténa netýká nikoho z hráčů. Věřím jim, že to beze mě zvládnou. Semknou se a udělají mi radost vítězstvím,“ pronesl absentující kouč Peterka.

V prestižním derby ho na lavičce nahradí jeho asistent Martin Sýkora, jenž svoji velkou trenérskou premiéru v KNBL absolvuje proti týmu, v němž sám čtyři sezony hrál (2007-2011).

„Beksa má silný tým s vysokými ambicemi. Na domácí palubovce bude jasným favoritem. Rivalita obou měst dodá zápasu ten správný náboj. My jsme po dvou předvánočních vítězstvích pozitivně naladěni. Musíme hrát svoji týmovou hru a pak máme šanci i v Pardubicích vyhrát,“ řekl Sýkora.