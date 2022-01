Beksa měla před zápasem u našich jižních sousedů na svém kontě tři výhry a jednu prohru. Pro upřesnění, v domácím střetnutí s Flyers se pardubičtí dlouháni se soupeřem dlouho trápili a zvítězili rozdílem jediného koše.

V cizím prostředí se však servírovala úplně jiná káva. Hosté od samotného začátku drželi hru plně ve své režii.

„Přijeli jsme do Rakouska připraveni a velmi motivováni, protože v domácím zápase nám Wels dělal problémy. Utkání jsme zvládli, za což jsme rádi,“ uvedl chorvatský kouč v pardubických službách Dino Repeša.

Premiéru v dresu s koněm na prsou si odbyl jeho krajan Antonio Vrankovič (na fotografii). A vedl si famózně. Na palubovce strávil osmnáct minut, za tu dobu proměnil všech šest svých střel z pole a sedm z osmi trestných hodů. Nastřádal celkem devatenáct bodů a šest doskoků. Koeficient užitečnosti měl 28.

ALPE ADRIA CUP – dohrávka 3. kola: Raiffeisen Flyers Wels – BK Pardubice 50:79 (15:22, 26:35, 37:63). Body: Birts 17, Lamesič 11, Von Fintel 5, Razdevšek 5, Gatterbauer 3, Tepič 2, Bartl 2, Delaney 2, Jakupovič 2, Waser 1 – Vrankovič 19, Walton 17, Vyoral 11, Potoček 9, Svoboda 8, Švrdlík 6, Henry 5, Tkadlec 2, Kalný 2.

Kdo uloupí balon, může zakončit

Na ten den nemohli dlouho zapomenout: 30. října 2021 padli na palubovce nováčka z Jindřichova Hradce (90:92). Zítra přichází čas pomsty. Vzhledem k tomu, že utkání v hale Dašická začíná až v 19.30, mohlo by se jednat o dezert po večeři.

„Soupeř hraje hodně rychle, řekl bych jednoduše. Neopírá se o nějaké složité systémy, je to tak zvaně o tom, že kdo si uloupí balon, ten může zakončit. Mají hodně cizinců, navíc jejich tým se od našeho předchozího vzájemného zápasu proměnil. V tabulce sice figurují dole, ale nějakou individuální kvalitu rozhodně mají, takže si na ně musíme dát pozor.“ míní pardubický asistent Adam Konvalinka.

„Z klíčových faktorů bych jmenoval doskok. Díky příchodu Antonia Vrankovice jsme pod košem silnější, ale Jindřichův Hradec má také pár větších hráčů. Dále bude důležitý náš návrat na obrannou polovinu hřiště, protože soupeř hraje hodně rychle a pokud se nám podaří hosty zastavit v přechodové fázi, bude se nám hrát o dost líp. Celkově je to z našeho pohledu jasné: když budeme dodržovat věci, na které se připravíme a které si před zápasem řekneme k jednotlivým hráčům, tak si myslím, že můžeme být hodně blízko k vítězství.”

Pardubický rozehrávač Tomáš Vyoral doplňuje věty svého trenéra.

"V obou zápasech po Novém roce jsme dobře bránili, ve Welsu jsme dokonce povolili domácím dát jenom 50 bodů, což je výborné. Je pravda, že kvalita rakouského týmu nebyla tak velká, nicméně předcházející dva zápasy nám ukázaly, že rozhodně bránit umíme - když se nám chce. Musíme si to přenést i do dalších utkání. V sobotu se nám nesmí stát to, co se stalo v prvním vzájemném zápase v Jindřichově Hradci. Do nového roku jsme vstoupili nejlépe, jak jsme mohli a myslím, že bychom si sami podkopali nohy, kdybychom teď doma prohráli. Tohle utkání bude hlavně o nás. Pokud nastavíme nějaký rytmus a dobré tempo, začneme od první minuty dobře bránit a v útoku si budeme dobře půjčovat míč, věřím, že bychom měli vyhrát.”

Seznamte se: Antonio Vrankovič

Nový pardubický podkošový hráč Antonio VrankovičZdroj: BK PardubiceChorvatský podkošový hráč je novým jménem na soupisce BK Pardubice. Pětadvacetiletý rodák z Minnesoty v úvodní části letošní sezony oblékal dres Cibony Záhřeb, v jejímž dresu odehrál 14 zápasů v chorvatské nejvyšší soutěži (s průměry 6,7 bodu + 3,6 doskoku za 13,6 minuty) a jedenáct zápasů v Adriatické lize (s průměry 3,9 bodu + 2,9 doskoku za 11,7 minuty). V předcházejících dvou sezonách 2019/2020 a 2020/2021 působil v týmu KK Split, v němž v chorvatské lize zapisoval v průměru 8,1, resp. 12,3 bodu. Pardubický klub podepsal s Antoniem Vrankovičem kontrakt do konce sezony 2021/2022.