Lvice jdou na giganta. Semifinále s USK má sloužit jako příprava na boj o bronz

CHANCE ŽBL: Bitva o medaile začíná. Nejvyšší soutěž basketbalistek dospěla do semifinále play off, ve kterém se představí také Hradec Králové. Svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové čeká série na tři vítězství s nepřemožitelným USK Praha. Úvodní duel se hraje v úterý na palubovce megafavorita. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Žabiny Brno a Chomutov. Právě z té by měl Lvicím vzejít soupeř do souboje o třetí místo.

ZVVZ USK Praha (ve světlém) - Sokol Hradec Králové 111:43 | Foto: uskbasket.cz/Pavel Tajovský