/CHANCE ŽBL, FOTOGALERIE/ Basketbalistky Hradce Králové odvrátily první mečbol soupeřek, když dokázaly zvítězit o šest bodů na palubovce Chomutova. Díky tomu ve vyrovnaném a dramatickém souboji o třetí místo prohrávají na zápasy už pouze 1:2. Série se nyní přesouvá zpátky do hradecké haly na Eliščině nábřeží, kde se v sobotu již od 15 hodin uskuteční čtvrté pokračování.

Chance ŽBL: Chomutov (v bílém) - Hradec Králové | Foto: Marek Gaier

Čtvrteční třetí utkání zahájily lépe Levhartice a šly si pro bronzové medaile. Jenže pak se Lvice zlepšily, druhá čtvrtina byla vyrovnaná. Po změně stran se už byly v menším vedení pouze hostující hráčky a dotáhly ho až k důležitému vítězství. Díky tomu si vynutily další střetnutí.

„Všechny tři zápasy byly velmi vyrovnané, rozhodují maličkosti. Teď to podle statistik bylo procento střelby. Tentokrát se to přiklonilo na naši stranu, protože v Hradci se nám zoufale střelecky nedařilo. Hrozně jsem si přála, aby nás fanoušci letos ještě viděli. Doufám, že kondičně jsme na tom dobře a i zdravotně se nějak dáme dohromady. Půjdeme do toho s velkou vůlí a řekla bych, že i s radostí,“ uvedla hradecká trenérka Romana Ptáčková.

„Nám už nic jiného nezbývalo, do tohoto zápasu jsme musely dát všechno a bylo to vabank. V minulých dvou duelech jsme prohrály v koncovce o tři a jeden bod, tak jsme si říkaly, že teď už to musí klapnout a štěstí se obrátí taky na naši stranu,“ pronesla rozehrávačka Lvic Kateřina Zavázalová.

O třetí místo – 3. zápas

Levhartice Chomutov – Sokol Hradec Králové 63:69 (23:18, 36:40, 48:52). Body: Wynn-Pollardová 18 (15 doskoků), Kadlecová 15, Satoranská 14 (12 doskoků), Hibalová 9, Fučíková 3, Bartoňová 2, Brejchová 2 - Effangová 19, Zavázalová 11, Velichová 10, Zeithammerová 10, Havrylchyková 9, Fišerová 6, Pokorná 2 (10 doskoků), Vojtíková 2. Rozhodčí: Kec, Pazourek, Znamínko. Trojky: 6:7. Trestné hody: 11/9 – 13/8. Doskoky: 49:53. Fauly: 15:16. Diváci: 727. Stav série: 2:1.