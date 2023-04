ROZHOVOR/ Srbský válečník. Jednatřicetiletý univerzál Marko Radovanović je pevnou a nedílnou součástí kádru futsalového mistra z Chrudimi. V současnosti čeká on i jeho spoluhráči na semifinálovou sérii se Slavii Praha, kde dva roky působil. V České republice kroutí již čtvrtou sezonu a odcházet rozhodně nemá v plánu. Jak se mu na východě Čech zalíbilo a jaké vidí rozdíly oproti životu na Balkáně, se rozpovídal v rozhovoru pro Deník.

Marka Radovanoviče na hřišti rozhodně nepřehlédnete. Svoji fyzickou hrou dominuje. | Foto: Aleš Vladyka

Cestovatel. Tím je Marko Radovanović každým coulem. Ve své futsalové kariéře přošel hned několika zeměmi, ale on rád navštěvuje i krásy České republiky, kde již řadu let působí. Cestovat hodlá i dál.

"Co se týče Prahy, navštívil jsem a viděl jsem tam skoro všechno. Tady jezdím většinou do Pardubic a prohlížím si památky, jako je například zámek, který se mi moc líbil. Dále jsem slyšel, že je hezký i Hradec Králové, tak tam musím zajet," říká v rozhovoru pro Deník srbský futsalista Marko Radovanović.

Jak jste se dostal do Chrudimi?

Hrál jsem dvě sezony za Slavii Praha, pak mě kontaktoval trenér Conde a tak jsem přišel sem na východ Čech.

Jinak pocházíte ze Srbska, odkud přesně?

Přesně tak, pocházím ze Srbska z malého města, jako je Chrudim. Jméno města je Smederevska Palanka, nachází se nedaleko Bělehradu.

Kde vidíte největší rozdíly oproti životu tady a ve vaší rodné zemi?

Abych byl upřímný, mezi Českou republikou a Srbskem není žádný velký rozdíl, máme hodně podobností, asi proto to tu mám nejraději. Moji příbuzní často jezdí do Čech, takže sdílejí stejný názor jako já (úsměv).

Co říkáte na ekonomickou situaci v České republice. Jak se perete s inflací a vysokými cenami, pociťujete výrazné změny oproti jiným rokům?

Inflace je samozřejmě cítit, ceny šly nahoru, ale to je všude na světě. Doufám, že bude brzy lépe a vše bude jako dřív.

Navštívil jste již nějaké kulturní památky v Česku?

Co se týče Prahy, navštívil jsem a viděl jsem tam skoro všechno. Tady jezdím většinou do Pardubic a prohlížím si památky, jako je například zámek, který se mi moc líbil.

Zůstaly vám nějaké v paměti, které rád navštívíte znovu?

Upřímně, když něco navštívím, tak už tam znovu nejdu, protože chci stále navštěvovat nová místa.

Máte nějaký plán, kam teď po sezoně zavítáte?

Slyšel jsem, že Hradec Králové je hezké město, tak se tam asi vypravím, až budu moci.

Marko Radovanovič při posledním zápase s Libercem.Zdroj: Kodl Cr

Česká republika je pro mě nejlepší

Předpokládám, že vaše cesta začínala u fotbalu. Jak jste se dostal k futsalu?

S fotbalem jsem začal, když mi bylo 6 let. Hrál jsem jen do 22 let a pak jsem přešel na futsal. Hrál jsem fotbal ve třetí a druhé lize Srbska. Měl jsem neustálé problémy se zraněními, tak jsem se rozhodl přejít čistě na futsal.

Jak se cítíte v Chrudimi, jak po sportovní, tak i po lidské stránce.

Jak jsem řekl, pocházím velikostně z podobného města, v Chrudi jsem si zvykl velmi rychle a mám raději menší města, i proto mi to tady vyhovuje. Hrál jsem futsal v mnoha zemích, ale Česká republika je pro mě nejlepší. Mám rád lidi, kulturu, doslova všechno. V klubu mě přijali tím nejlepším možným způsobem, za což jim moc děkuji. Lidi jsou skvělí, od spoluhráčů, vedení klubu až po naše fanoušky (úsměv).

Je Chrudim po futsalové stránce zvučnou adresou?

Samozřejmě, že je. Chrudim má léta velmi dobré výsledky, takže když se kdekoli zmíníte o FK Chrudim či Era-Packu, tak každý ví, o koho jde. Zvlášť od loňského roku, kdy nám těsně uniklo Final Four.

Hrajete v současnosti play off. Jak byste zhodnotil sérii s Libercem?

Myslím, že jsme proti Liberci odehráli dobré zápasy, přesně tak, jak jsme potřebovali. Moc jsme neztráceli sil, takže teď jsme na zápas se Slavií stoprocentně připravení.

Čeká vás Slavia Praha, ve které jste působil. Na co si u tohoto soupeře dát pozor a berete tento duel nějak speciálně?

Se Slavií jsou vždy dobré a nejisté zápasy, takže to samé očekávám i teď. Teď mají hodně mladých hráčů, než když jsem tam působil já. Samozřejmě zápasy se Slavií jsou vždycky nějak speciální, protože jsem tam prožil i dvě moc hezké sezony.