Jak tráví čas futsalista v době, kdy se nemůže hrát a téměř ani připravovat?

Čas se snažím vyplnit věcmi, na které nemám v plynoucí sezóně tolik času, ať už je to přítelkyně, rodina, projektování či sebevzdělávání. Jinak jako u většiny profesionálních týmů nám jsou na každý den od trenéra zasílány individuální tréninkové plány, které plníme, abychom se drželi ve fyzické kondici.

Většina sezony je minulostí, jak zhodnotit počínání vedoucího ERA-PACKu v této sezoně?

Do soutěže jsme i přes povedenou přípravu nevstoupili úplně nejlépe a prohráli hned první domácí utkání. Poté jsme se zvládli otřepat a až na remízu doma s Plzní jsme dokázali všechna utkání zvítězit a po dvaceti kolech vedeme tabulku. Z tohoto pohledu, a i s výkony předváděnými v posledních měsících panuje spokojenost. Co nás mrzí, je vyřazení z poháru SFČR, kde jsme neobhájili vítězství z minulé sezóny.

Jak je těžké připravovat se na další pokračování soutěže, i když není jisté?

Nejistotu pokračování soutěže vnímáme asi všichni a někdy je těžké najít motivaci pro trénink, ale jsme profesionálové a musíme se s touto situací vypořádat. Já jsem zvyklý se připravovat po celou sezónu, tak v tom nevidím až zas takový problém.

Jaký je váš názor, měla by se soutěž po případném zlepšení stavu dohrávat, i když třeba ve zkrácené verzi a bude tento závěr spravedlivý?

Já jsem určitě pro dohrání sezóny, naše forma před přerušením soutěže byla skvělá a byli bychom velkým favoritem na vítězství. Určitě je zde riziko, v jaké herní a fyzické formě by se všechny týmy vrátily po delší pauze, ale celý rok se těšíme na utkání v play-off, které mají úplně jiný náboj a emoce a jsou vyvrcholením celé sezóny. Na druhou stranu si myslím, že budeme nejspíš rádi, když budeme moci bez omezení začít přípravu na další sezónu. Dohrání této sezóny se mi zdá za současného stavu jako nereálné, ale rád bych se mýlil.

UEFA odložila baráž o postup na MS, myslíte, že se jedná o správnou variantu?

Vzhledem k událostem, které nastaly je to jediné správné řešení, které vidíme ve všech ostatních sportech a soutěžích po celém světě. Nyní je čas respektovat a dodržovat veškerá nařízená opatření, tak aby se situace co nejdříve zlepšila a všichni se zase mohli věnovat tomu, co mají rádi bez omezení.

V reprezentaci se blížíte k hranici osmdesáti startů, bude cílem dosáhnout té bájné stovky?

Jestli vydrží zdraví a budu mít pořád výkonnost, rád bych v reprezentaci pokračoval a třeba i dosáhl na hranici 100 startů. Já si však na osobní statistiky moc nepotrpím a raději vyměním všech 100 startů za ještě jeden start na mistrovství světa.

