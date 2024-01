Regionální kolo Poháru SFČR má za sebou osmifinálové kolo. V něm futsalisté Chrudimi narazili na Mazáky Přelouč. Zápas bavil a zaplněná hala v Přelouči sledovala střetnutí, ve kterém padlo devatenáct branek.

Mazáci zakončili svoji existenci ve futsale pohárovým zápasem s Chrudimí. | Foto: FK Chrudim

FC Mazáci Přelouč - FK Chrudim 0:19 (0:8) Branky: Vincenzo, Everton a Max 3, Koudelka, André, D. Drozd a P. Drozd 2, Slováček, Krotil. FC Mazáci Přelouč: Petr – Březina, Machačný, Čada, Sůra – Novák, Rokyta, Pokorný, Vančura, Jedlička, Hladík, Smolík, Jirka. FK Chrudim: Victor (21. Špánik) – Koudelka, Slováček, D. Drozd, P. Drozd – Everton, Záruba, André, Vincenzo – Max, Mareš, Krotil.

Podle odhadů 220 diváků, mezi nimiž nechyběli ani příznivci Chrudimi s bubny, se přišlo podívat na souboj Davida s Goliášem, anebo jinými slovy na tým hrající zřejmě svůj poslední futsalový zápas proti mnohonásobnému mistru České republiky s velkými ambicemi. V hale byli i někteří známí fotbalisté, rozhodčí či třeba nyní na hostování působící Dominik Balog a Daniel Javorski.

Zdroj: Fk Chrudim

Chrudim splnila všechna očekávání a za podpory svých fanoušků vyhrála vysokým devatenáctibrankovým rozdílem. I tak ale v klubu z Přelouče pasovala spokojenost.

„Pro nás šlo o futsalový svátek, protože jsme tímto zápasem a proti takovémuto soupeři zřejmě završili existenci našeho klubu. Jsme parta kluků, která se zná od školy a od mala spolu hrávala fotbal, poslední roky už ale máme rodiny, děti, práci a bohužel účast na zápasech už nebyla nic moc. Proto již letos nehrajeme žádnou futsalovou soutěž, přihlásili jsme jen pohár a že nám byla nalosována Chrudim je pecka. Zápas jsme si přišli užít a to se nám povedlo. Jsme moc rádi, že přišlo hodně diváků, kteří vytvořili super kulisu. Měli jsme před střetnutím dva cíle, nedostat dvacet gólů a alespoň jeden vstřelit. Jeden vyšel, druhý ne, ale to se nedá nic dělat, byla to jízda. Teď to půjdeme do hospody oslavit," říkal po zápase Václav Rokyta, hrající předseda klubu Mazáci Přelouč.

Chrudim samozřejmě neočekávala žádný větší odpor a od začátku chtěla diktovat tempo hry, což se jí podařilo.

„Nastoupili jsme s jasným cílem od začátku diktovat tempo a nenechat soupeře kousat. To se nám povedlo, hned při prvním střídání jsme dali nějaké branky a bezpečně pak střetnutí kontrolovali. Dobré bylo, že jsme si mohli v praxi vyzkoušet nějaké věci, které teď trénujeme, byli při nich docela úspěšní a nakonec vstřelili hodně gólů. Myslím si, že se jedná o docela dobrou reklamu futsalu, hlavně pro ty menší týmy. Jejich hráči mají radost, že si zahrají proti reprezentantům, Brazilcům, vyzkouší si tu rychlost, v jaké se futsal hraje. Soupeře musím pochválit za jeho sympatický výkon,“ zhodnotil pohárový zápas Tomáš Koudelka z FK Chrudim.